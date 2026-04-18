Понад половина британців хочуть повернення країни в Євросоюз

За 10 років після Брекзит-референдуму мінуси розриву з ЄС переважили плюси.

Соціологічне опитування групи Best for Britain продемонструвало розчарування громадян Сполученого Королівства наслідками Брекзиту. За 10 років після референдуму про вихід країни з ЄС 53% респондентів вважають, що повернутися до блоку було б краще.

Як пише The Guardian, одразу для трьох партій, серед яких і керівна Лейбористська, відсоток прихильників, які хочуть повторного приєднання до ЄС, перевищує 80. Навіть серед консерваторів, які стали ідеологами Брекзиту, 39% виборців вважають дії 2016 року помилковими.

Попри ці дані, лейбористи продовжують наполягати на політиці часткового відновлення зв'язків з ЄС, відкидаючи повноцінне повернення до єдиного ринку та єдиної митної зони. Водночас у міністерстві фінансів визнають, що Брекзит призвів до втрати країною щонайменше 8% ВВП, а "напівзаходи" уряду здатні повернути не більше 1%.