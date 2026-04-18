Понад половина британців хочуть повернення країни в Євросоюз

Соціологічне опитування групи Best for Britain продемонструвало розчарування громадян Сполученого Королівства наслідками Брекзиту. За 10 років після референдуму про вихід країни з ЄС 53% респондентів вважають, що повернутися до блоку було б краще.
Як пише The Guardian, одразу для трьох партій, серед яких і керівна Лейбористська, відсоток прихильників, які хочуть повторного приєднання до ЄС, перевищує 80. Навіть серед консерваторів, які стали ідеологами Брекзиту, 39% виборців вважають дії 2016 року помилковими.
Попри ці дані, лейбористи продовжують наполягати на політиці часткового відновлення зв'язків з ЄС, відкидаючи повноцінне повернення до єдиного ринку та єдиної митної зони. Водночас у міністерстві фінансів визнають, що Брекзит призвів до втрати країною щонайменше 8% ВВП, а "напівзаходи" уряду здатні повернути не більше 1%.
- У 2016 році із явкою у понад 72% 51,89% британців на референдумі проголосували за вихід з Євросоюзу. Залишитися хотіли трохи більше 48%. Брекзит був найпопулярнішим в Англії та Вельсі, в той час як Шотландія і Північна Ірландія підтримували єдність з ЄС.