Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та енергетичну допомогу

У Львові президент Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом, який приїхав до України вдруге за час після відновлення нашої незалежності та вперше від початку російської агресії. Разом із Його Величністю приїхала також урядова делегація.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Його Величності за візит до України та підтримку наших людей від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

"Дійсно, Швеція є одним із п’ятьох найбільших донаторів щодо підтримки наших Збройних Сил, підтримки нашого населення. І тільки на цей рік, на 2026 рік, Швеція акцептувала підтримку в 4 мільярди. Це дуже велика підтримка для нас, для нашого захисту, для стійкості Збройних Сил України", – зазначив президент.

Король Швеції наголосив, що Україна дуже важлива для Європи, і підтримка українців серед шведського суспільства дуже сильна. Президент окремо відзначив обговорення зі Швецією можливості посилення Повітряних сил України, зокрема - "гріпенами".

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в довгостроковому та взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Швеції. Наша країна готова поділитися зі Швецією своїм досвідом та технологіями і розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Президент розповів про відповідні домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки і європейськими країнами – Німеччиною, Норвегією, Італією та Нідерландами.

Співрозмовники також обговорили й продовження підтримки в гуманітарній сфері. Зеленський висловив вдячність за підтримку гуманітарних програм через фонд Childhood Foundation, зокрема ініціативи - Bring Kids Back UA та програми першої леді України Олени Зеленської щодо реформи шкільного харчування.

Крім того, ішлося й про енергетичну допомогу. За сумою фінансових внесків до Фонду підтримки енергетики України Швеція є другою у Європі. Президент зазначив, що наша країна вже готується до наступної зими і буде вдячною за подальшу допомогу з боку Швеції.

