Іран заявив про відкриття Ормузької протоки на період дії припинення вогню

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна відкриває Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період дії припинення вогню. Про це повідомляє The Guardian.

Прохід здійснюватиметься за узгодженим маршрутом, оголошеним Організацією портів і морського сполучення Ірану. Міністр заявив, що "прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню".

Домовленості про перемир'я Іран і США досягнули 8 квітня терміном на два тижні. Не виключено, що режим припинення вогню продовжать, аби напрацювати повноцінну угоду.

Оголошення Ірану про відкриття протоки відбулося на п'ятий день блокування його портів Сполученими Штатами. У США казали, що 90 % іранського експорту покладаються на морські шляхи, тож блокування заходу і виходу всіх суден буде для Ірану відчутним.

Іран заблокував судноплавство в Ормузькій протоці на початку операції США та Ізраїлю проти нього. Він вибірково пропускав кораблі, переважно китайські. Протока є важливим шляхом транспортування нафти, і її блокування негайно позначилося на ситуації з пальним та енергостабільністю по всьому світу.

Іран вимагав відшкодувати завдані війною збитки, щоб відкрити протоку. За час блокування протока була замінована.