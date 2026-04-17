ГоловнаСвіт

Reuters: ЄС планує відновити відносини із Сирією

Союз планує посилити торговельні й безпекові зв’язки.

Фото: Syrian transitional government

Європейський Союз планує активізувати взаємодію із Сирією, відновивши офіційні політичні контакти та проклавши шлях до тісніших економічних і безпекових зв’язків. 

Про це йдеться в документі, підготовленому дипломатичною службою ЄС, і з яким ознайомилася агенція Reuters

У документі зазначається, що Союз повністю відновить угоду про співпрацю з Сирією 1978 року та розпочне структурований політичний діалог на високому рівні з перехідною владою країни 11 травня.

Також ЄС планує "переформатувати та адаптувати" санкційну політику, щоб зберегти важелі впливу, одночасно взаємодіючи з сирійським керівництвом і стримуючи тих, хто може завадити політичному переходу.

Документ передбачає посилення економічної співпраці, включно зі створенням рамок для торгівлі та інвестицій, залученням приватного капіталу та підтримкою реформ для покращення бізнес-клімату.

Окремо ЄС планує співпрацювати з владою Сирії щодо забезпечення "безпечного, добровільного та гідного повернення" біженців і переміщених осіб. У Європі наразі перебуває понад 1 млн сирійських біженців, приблизно половина з них у Німеччині.

ЄС також розглядає інтеграцію Сирії до регіональних інфраструктурних проєктів, зокрема економічного коридору Індія–Близький Схід–Європа, що має зробити країну важливим транспортним, енергетичним і цифровим хабом. На тлі енергетичної кризи, спричиненої закриттям Ормузької протоки під час війни з Іраном, Сирія вже стає ключовим транзитним вузлом. Зокрема, перший танкер з іракською нафтою, доставленою суходолом, вирушив із сирійського порту Баніяс.

У сфері безпеки ЄС може підтримати підготовку сирійської поліції, розвиток інституцій Міністерства внутрішніх справ, а також співпрацю у боротьбі з тероризмом, наркоторгівлею та організованою злочинністю.

Документ також підтверджує підтримку ЄС інтеграції курдських регіонів у північно-східній Сирії до загальнодержавної системи, з розширенням прав сирійських курдів у межах політичного переходу. 

Сирія, з якої наприкінці минулого року зняли більшість західних санкцій, прагне ширшої інтеграції у міжнародну спільноту під керівництвом тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа, який очолив коаліцію ісламістських повстанців і повалив Башара Асада наприкінці 2024 року.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies