BBC: міністри фінансів та провідні банкіри заявляють про небезпеку через ШІ-модель "Mythos"

Модель потенційно має безпрецедентну здатність виявляти та використовувати слабкі місця в кібербезпеці і може підірвати безпеку фінансових систем.

BBC: міністри фінансів та провідні банкіри заявляють про небезпеку через ШІ-модель "Mythos"
Фото: armorcode.com

Міністри фінансів, керівники центральних банків та фінансисти висловили серйозну стурбованість щодо потужної нової моделі штучного інтелекту (ШІ), яка може підірвати безпеку фінансових систем, пише BBC.

Розробка моделі "Claude Mythos" від Anthropic змусила скликати кризові наради, адже ШІ виявив вразливості в усіх основних операційних системах та браузерах.

Експерти попереджають, що модель потенційно має безпрецедентну здатність виявляти та використовувати слабкі місця в кібербезпеці.

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань розповів BBC, що "Mythos" активно обговорювали ключовій зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні цього тижня. “Звичайно, це достатньо серйозно, щоб вимагати уваги всіх міністрів фінансів”, – сказав він.

Міністр наголосив на необхідності запобіжних заходів та процедур, які гарантують стійкість фінансових систем.

Розробник “Anthropic” заявив, що модель вже виявила численні вразливості безпеки в деяких критично важливих операційних системах, фінансових системах та веб-браузерах. Урядам та банкам пропонується доступ до неї перед її публічним випуском, щоб допомогти захистити власні системи.

Міністерство фінансів США підтвердило, що порушувало це питання перед своїми основними банками, закликаючи їх протестувати свої системи перед публічним випуском “Mythos”.

  • Джерела у фінансовій галузі повідомили BBC, що інша відома американська компанія зі штучним інтелектом може незабаром випустити аналогічної потужності, але без відповідних запобіжних заходів.
