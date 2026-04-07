У польському Facebook масово поширюють фото "гротескно товстих українських чиновників, поліцейських та офіцерів", створених штучним інтелектом.

У Польщі набирає обертів російська інформаційна кампанія із використанням ШІ-контенту з образами “товстих українців”. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На це звернули увагу фактчекери Асоціації Demagog.

“У польському сегменті Facebook масово поширюються фото нібито українських чиновників, поліцейських або військових офіцерів. Усі персонажі мають гротескну зовнішність – зокрема, їх навмисно зображають як людей із надмірною вагою”, – зазначили у ЦПД.

Перевірка за допомогою спеціалізованих сервісів показала, що всі ці знімки згенеровані штучним інтелектом.

У такий спосіб через карикатурних персонажів формується викривлений образ України як “держави, що не заслуговує на допомогу”.

“Такі інформаційні маніпуляції спрямовані на підрив довіри до українців і зниження підтримки України в польському суспільстві. Це вписується у загальну стратегію кремля з розколу союзників України”, – додали у Центрі.

Фото: Центр протидії дезінформації