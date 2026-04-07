СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
У Рівненській області 4-річного хлопчика шукають за допомогою підводних дронів

Поліцейські разом із небайдужими громадянами оглядають закинуті господарства, криниці, чагарники. Лісники обстежують території лісового масиву.

У Рівненській області 4-річного хлопчика шукають за допомогою підводних дронів
На пошуки 4-річного хлопчика залучили підводні дрони

У Рівненській області на пошуки 4-річного хлопчика залучили підводні дрони, повідомили у Національній поліції.

Поліцейські разом із небайдужими громадянами оглядають закинуті господарства, криниці, чагарники. Лісники обстежують території лісового масиву. Водолази перевірили водойму, а наразі рятувальники запустили ще й підводні дрони.

Поліцейські з’ясували, що напередодні діти із Дубенського району приїхали гостювати до 56-річної бабусі, оскільки їх матір перебуває на заробітках за кордоном. Встановлено, що жінка сама виховує чотирьох дітей, у родині є ще 18-річна дівчина та 15-річний юнак, сім’я благополучна, на жодних обліках не перебуває. 

Перебуваючи під наглядом бабусі, яка займалась домашніми справами, двоє найменших братиків самостійно поїхали кататися на велосипедах. Так як діти довго не повертались, рідні спочатку намагалися знайти їх власними силами, однак згодом звернулися до поліції.

  • На жаль, тіло молодшої дитини правоохоронці того ж вечора близько 20 години виявили у місцевій річці Горинь. Через 22 дні йому мало виповнитись 3 роки. Пошуки 4-річного тривають.
  • Слідчі розпочали досудове розслідування за ст.166 КК України.
﻿
