Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є постраждалий серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 6 квітня до ранку 7 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів: у Великописарівській громаді внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ поранено 63-річного чоловіка.
У медичних закладах отримали допомогу ще 4 дитини, які постраждали у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня: це дівчата 8, 8, 9, 10 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Бездрицька
- Юнаківська
- Краснопільська
- Миропільська
- Білопільська
- Есманьська
- Шосткинська
- Середино-Будська
- Новослобідська
- Путивльська
- Охтирська
- Тростянецька
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Охтирській громаді пошкоджено пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 8 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 46 хвилин.