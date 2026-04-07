Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є постраждалий серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 6 квітня до ранку 7 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів: у Великописарівській громаді внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ поранено 63-річного чоловіка.

У медичних закладах отримали допомогу ще 4 дитини, які постраждали у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня: це дівчата 8, 8, 9, 10 років.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Бездрицька

Юнаківська

Краснопільська

Миропільська

Білопільська

Есманьська

Шосткинська

Середино-Будська

Шосткинська

Новослобідська

Путивльська

Охтирська

Тростянецька

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

в Охтирській громаді пошкоджено пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 8 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 46 хвилин.