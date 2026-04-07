Якщо Росія зазнає великих фінансових втрат, це зможе змусити її думати про кінець війни.

Таку заяву зробив у вечірньому відеозверненні 7 квітня президент України Володимир Зеленський.

За його словами, для цього Україна застосовує свої «далекобійні санкції».

«Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу – виходу саме з війни. Зараз, звісно, нафтовий ринок та загалом глобальні ринки – у кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану. Нафтові країни тепер – і Росія серед них – можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що «усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну».

«Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне. Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є», - наголосив глава держави.