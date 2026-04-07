Координаційний штаб попередив про нову схему шахраїв для обману родин військовополонених

Зловмисники телефонують родичам і пропонують свої «послуги».

Координаційний штаб попередив про нову схему шахраїв для обману родин військовополонених
шахраї
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Родичів військовополонених попередили про активізацію шахраїв, які пропонують «місце у списках на обмін» за гроші. 

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зростання кількості випадків обману пов’язують із появою в медіа новин про можливу активізацію обміну полонених. Зловмисники телефонують родичам захисників, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Вони представляються посадовцями чи працівниками установ, що нібито пов’язані з місцями утримання в Росії. Для підвищення довіри шахраї іноді використовують реальні персональні дані родин, зокрема, прізвища й адреси.

Такі дзвінки надходять не лише родичам полонених, а й сім'ям уже звільнених захисників, зауважив Коордштаб. Він наголосив, що розшуком та визволенням людей займаються лише уповноважені державні органи. Будь-які «посередники» не мають впливу на переговори, а пропозиції допомогти за винагороду є злочином.

Рідних закликають зберігати пильність, не передавати гроші чи особисту інформацію невідомим особам. У разі отримання підозрілих дзвінків необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів і профільного штабу.

