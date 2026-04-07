За тиждень Росія більше 50 разів обстріляла газові мережі на Донеччині, - "Нафтогаз"

Із 30 березня по 5 квітня Росія завдала 52 ураження газовим мережам в Донецькій області, внаслідок чого 436 домівок залишалися без газу.

Про це повідомила група "Нафтогаз" у Telegram.

"147 родинам вже відновлено газопостачання. Газовики "Донецькоблгазу" працюють над його відновленням", – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждав Краматорськ – 23 влучання в газову інфраструктуру. Без газу залишилися 171 домівка. 60 родинам вже відновили газопостачання, ще 45 повернули газ після попередніх відключень.

У Дружківці зафіксовано 13 таких влучань, і саме тут найбільша кількість домівок лишилась без газу – 233. Слов'янськ – два пошкодження, 18 родин без газу; Миколаївка – 13 пошкоджень, 24 відключено, 42 родинам відновили газ; Балбасівка – одне пошкодження.

"Наші газовики працюють у надважких умовах – під обстрілами, серед зруйнованих будинків і пошкодженої інфраструктури. Вони повертають газ там, де це дозволяє безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.

Раніше Росія також атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині і Сумщині.