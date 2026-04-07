Сьогодні росіяни атакували Степанівку у Херсонській громаді, є поранені

Окупанти вдарили по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі.

Сьогодні російська авіація знову атакувала Степанівку у Херсонській громаді.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окупанти вдарили по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі.

Наразі відомо про чотирьох поранених.

Також стало відомо, що внаслідок удару КАБ тілесні ушкодження середньої тяжкості отримала 14-річна дитина. Її госпіталізували.