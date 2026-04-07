Сьогодні росіяни атакували Степанівку у Херсонській громаді, є поранені

Сьогодні російська авіація знову атакувала Степанівку у Херсонській громаді.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Окупанти вдарили по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі.
Наразі відомо про чотирьох поранених.
Також стало відомо, що внаслідок удару КАБ тілесні ушкодження середньої тяжкості отримала 14-річна дитина. Її госпіталізували.
- Раніше стало відомо, що росіяни вбили у Корабельному районі Херсона трьох людей. Також “швидка” доставила до лікарні трьох поранених: жінок віком 71 й 57 років та 72-річного чоловіка.