Викрито схему переправлення десятків громадян за кордон через зловживання системою “Шлях”.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Прикордонники ОКПП “Київ” разом з іншими правоохоронцями виявили організовану групу, яка налагодила канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану.
Зловмисники використовували систему “Шлях”: задокументовано щонайменше 26 осіб, які скористалися схемою.
Унаслідок обшуків на Київщині та Черкащині вилучено $18 000 та 58 тис. грн, печатки фіктивних ФОПів та інші докази.
Трьом громадянам оголошено про підозру, ще шість фігурантів викликано на допит. Слідство триває.