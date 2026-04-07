Прикордонники викрили схему для ухилянтів через систему “Шлях”

Викрито схему переправлення десятків громадян за кордон через зловживання системою “Шлях”.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники ОКПП “Київ” разом з іншими правоохоронцями виявили організовану групу, яка налагодила канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану.

Зловмисники використовували систему “Шлях”: задокументовано щонайменше 26 осіб, які скористалися схемою.

Унаслідок обшуків на Київщині та Черкащині вилучено $18 000 та 58 тис. грн, печатки фіктивних ФОПів та інші докази.

Трьом громадянам оголошено про підозру, ще шість фігурантів викликано на допит. Слідство триває.