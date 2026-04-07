Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Прикордонники викрили схему для ухилянтів через систему “Шлях”: відомо про майже 30 фігурантів

Викрито схему переправлення десятків громадян за кордон через зловживання системою “Шлях”.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники ОКПП “Київ” разом з іншими правоохоронцями виявили організовану групу, яка налагодила канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану. 

Зловмисники використовували систему “Шлях”: задокументовано щонайменше 26 осіб, які скористалися схемою. 

Унаслідок обшуків на Київщині та Черкащині вилучено $18 000 та 58 тис. грн, печатки фіктивних ФОПів та інші докази. 

Трьом громадянам оголошено про підозру, ще шість фігурантів викликано на допит. Слідство триває.

﻿
