Мобілізовані масово хворіють на навчаннях – військовий омбудсман

Мобілізовані українці масово хворіють під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Серед основних діагнозів – пневмонія. У деяких навчальних центрах кількість госпіталізацій доходить до сотень, а медичного персоналу критично не вистачає. 

Про це розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна.

Тренування військових на полігоні.
Фото: надане пресслужбою 1 ОШП

Нещодавно стало відомо про смерть кількох військових 425-го штурмового полку "Скеля" від пневмонії. 

“На жаль, це питання не тільки “Скелі”. Цієї зими загалом це була серйозна проблема. В грудні ми їздили в госпіталь і дізналися про колосальну кількість госпіталізацій з ускладненням – пневмонією. Йшлося про сотні випадків лише з одного центру,” – розповіла військовий омбудсман.

Перевірка із залученням Департаменту охорони здоров’я МОЗ показала, що на великий навчальний центр припадає лише три лікарі. А всі інші, передбачені за штатом, були відряджені до військово-лікарської комісії. 

Через це медики фізично не встигали навіть об’їхати всі навчальні батальйони і госпіталізували військових лише за явних ознак серйозних ускладнень.

Решетилова зазначила, що багато мобілізованих приїжджають до навчальних центрів на БЗВП уже хворими – після тривалого перебування в територіальних центрах комплектування (ТЦК) в неналежних умовах. 

“У навчальних центрах усі перебувають у закритому приміщенні й починають масово хворіти. Після перевірки ми порушували питання превентивних заходів. Як ізолюють військовослужбовців з ознаками респіраторних захворювань? Хто надає медичну допомогу? Коли госпіталізують?” – каже Решетилова.

Вона зауважила, що навчальні центри часто бояться госпіталізувати мобілізованих, адже найбільша кількість самовільних залишень частини (СЗЧ) відбувається саме з лікарень. 

“І бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема”, – розповідає військовий омбудсман.

Водночас вона зазначає: за смертями п’ятьох військовослужбовців в 425-му полку “Скеля” призначено перевірку, і зараз мало не похвилинно вивчається, що з ними відбувалося, як надавалася медична допомога, в якому стані вони потрапили до лікарень. 

“Про результати перевірки поінформуємо командування”, – каже Решетилова.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
