Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Вейпінг може спричинити рак легень і ротової порожнини – дослідження

Австралійські вчені виявили, що використання електронних сигарет (вейпінг) може призвести до біологічних змін, які потенційно підвищують ризик раку легень і ротової порожнини.

Про це повідомляє The Guardian. Дослідження опубліковане в журналі Carcinogenesis. 

Фото: depositphotos.com

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії охопили період з 2017-го по 2025 рік і проаналізували огляди досліджень на тваринах; клінічні випадки у людей; лабораторні дані. 

Вони виявили, що вейпінг може спричиняти передракові зміни, зокрема пошкодження ДНК і запалення тканин. 

“Клітини і тканини ротової порожнини та легень змінюються при використанні електронних сигарет”, – сказав професор Бернард Стюарт, співавтор дослідження.

Оскільки сучасні електронні сигарети з’явилися лише на початку 2000-х років, немає достатніх даних про їх тривалий вплив на здоров’я великої кількості людей. Крім того, багато вейперів паралельно курять, а тому складно відокремити вплив вейпінгу від впливу традиційних сигарет.

Тому дослідники не концентрувалися на тому, у якої кількості людей може розвинутися рак через вейпінг. Натомість вони оцінювали, чи спричиняє він біологічні зміни, які можуть бути причинами онкологічних захворювань.

Зокрема, дослідники аналізували клінічні випадки у стоматології, коли лікарі повідомляли про рак ротової порожнини у людей, які лише вейпили і ніколи не курили традиційні сигарети. 

Експерименти на мишах показали, що у тварин, які піддавалися впливу пару електронних сигарет, частіше розвивалися пухлини легень порівняно з тими, які такого впливу не зазнавали. Водночас дослідники зазначають, що ці результати не обов'язково застосовні до людей.

Головний автор дослідження, епідеміолог Фредді Сітас нагадав, що знадобилося 100 років, перш ніж у 1964 році куріння визнали причиною раку легень.

Келвін Кохран, науковий співробітник Департаменту громадського здоров'я Університету Отаго в Новій Зеландії, зазначив, що “ми ризикуємо повторити таку саму ситуацію з вейпінгом, якщо не будемо серйозно ставитися до нових досліджень і попереджувальних знаків”.

Він розповів, що було проаналізовано майже 8 тис. досліджень, і вже раніше вчені виявляли тривожні ознаки, які часто ігнорувалися, зокрема лікарями.

Сітас зауважив: завжди вважалося, ніби вейпи безпечніші за традиційні сигарети. До того ж, немає однозначного способу відмовитися від вейпів.

“Курці традиційних сигарет можуть використовувати нікотинову жувальну гумку, різні препарати, які допомагають відмовитися від куріння” – додав він.

Тому дуже важливою є роль регуляторних органів, щоб захистити людей від шкідливого впливу вейпів. Особливо це стосується дітей і молоді.

Професор Стівен Даффі з Університету Квін-Мері в Лондоні зазначив, що, попри дані досліджень, недоречно стверджувати, ніби вейпінг так само шкідливий, як і куріння, адже “вейпінг не передбачає канцерогенний вплив продуктів згоряння”.

Проте Бернард Стюарт наголосив, що вейпінг часто оцінюють з погляду ризиків для здоров'я порівняно з курінням. А важливо оцінити, чи можуть вейпи спричиняти рак самі по собі.

Професорка Беккі Фрімен, дослідниця контролю тютюну із Сіднейського університету, резюмувала: “Це дослідження вперше стверджує, що ризик раку у людей, які використовують вейпи, ймовірно, вищий порівняно з тими, хто цього не робить”.

Вона додала, що вейпінг не є безпечною альтернативою курінню. І австралійські закони, які обмежують доступ до електронних сигарет лише в аптеках для людей, які використовують їх для відмови від куріння, є правильним підходом.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
