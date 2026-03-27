Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Українці не колективісти. І саме тому працює групова терапія

Нещодавно, працюючи над текстом про груповий формат психотерапії, я отримала коментар від моєї американської колеги Елізабет. Він був сформульований дуже обережно, майже з тією делікатністю, з якою зазвичай торкаються чужих культурних узагальнень: можливо, варто згадати, що групова терапія добре резонує з українською культурою, адже для неї притаманна важливість колективного, і тому сам формат може бути для людей підсвідомо знайомим і комфортним.

Я прочитала це і спіймала себе не стільки на запереченні, скільки на внутрішній паузі, бо щойно така думка перестає бути припущенням і стає твердженням, вона починає звучати занадто гладко, а отже підозріло.

Чи справді українці — колективісти?

У сучасних кроскультурних дослідженнях уже з’являються більш нюансовані підходи до цього питання, і показовим прикладом є робота Марини Стародубської «Як зрозуміти українців. Кроскультурний погляд», яка пропонує складнішу, але значно точнішу інтерпретацію.

Україна в її аналізі постає як суспільство змішаного типу, в якому поєднуються різні форми колективізму, передусім фамілізм і компаньйонство, при цьому не формуючи широкої універсальної довіри. Йдеться не про колективність як загальну норму, а про її локалізовані форми, що працюють у межах близьких соціальних кіл.

Стародубська формулює це досить прямо: «в українському суспільстві співіснують різні типи колективізму — передусім фамілізм і компаньйонство, — при цьому рівень довіри до інституцій залишається низьким, а ключові соціальні зв’язки зосереджуються в межах “своїх”».

Це спостереження дозволяє уникнути спрощень. Довіра в українському контексті не розподіляється рівномірно і не функціонує як базове очікування до світу. Вона радше концентрується і вибудовується навколо конкретних людей, з якими є досвід взаємодії, спільності або принаймні рекомендації.

Саме тому межа між “своїми” і “чужими” є не лише культурною метафорою, а практичним механізмом, що визначає, як ухвалюються рішення, як будуються взаємодії і на що люди готові покладатися. В межах “своїх” діє логіка підтримки, іноді навіть безумовної; поза ними починає працювати інша модель поведінки, де важливими стають обережність, дистанція і потреба у верифікації.

Якщо врахувати ще одну важливу обставину, на яку звертає увагу авторка, а саме низький рівень довіри до формальних інституцій, стає зрозуміло, чому в Україні таку вагу мають горизонтальні зв’язки. Вони не просто доповнюють систему: часто вони фактично виконують її функції, заміщаючи те, що в інших контекстах забезпечують інституції.

У цьому сенсі питання про колективність потребує уточнення. Йдеться не про схильність до абстрактного “ми”, а про здатність формувати щільні довірчі мікроспільноти, в яких люди пов’язані не деклараціями, а досвідом і взаємними зобов’язаннями.

Якщо дивитися з цієї перспективи, групова терапія починає виглядати інакше. Не як універсальний формат, що просто дозволяє охопити більше людей, і не як модель, яку потрібно адаптувати до локального контексту, а як структура, що певною мірою накладається на вже знайому соціальну логіку.

Це не означає, що довіра в групі виникає автоматично. Навпаки, вона формується поступово, в процесі, коли сама група переходить із категорії “чужих” у категорію “своїх”. У цей момент змінюється і якість роботи: досвід перестає бути ізольованим, з’являється можливість співвіднести його з досвідом інших і витримувати інакше.

У Heal Ukraine Trauma ми прийшли до групових форматів не як до компромісу, а як до системного рішення, яке одночасно відповідає і на ресурсні обмеження, і на особливості соціального контексту. Сьогодні це стосується різних напрямів нашої роботи, зокрема груп підтримки для партнерів і родин військових, а також тренінгів для дітей, які допомагають працювати з наслідками травматичного досвіду. 

Фото: надане Іриною Голуб

Окреме місце займає програма групової кетамін-асистованої психотерапії, яка поєднує навчання фахівців, практичну роботу з пацієнтами в межах цього навчання, супервізію, а також розвиток самого підходу в Україні. Ця програма реалізуються за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», що дозволяє мислити не окремими інтервенціями, а довшою траєкторією: такою, де лікування, навчання, просвітництво і формування професійного середовища взаємно підсилюють одне одного.

І якщо повернутися до початкового запитання, відповідь, здається, полягає не в тому, щоб визначити українців як колективістів чи індивідуалістів. Вона радше в тому, щоб зрозуміти, як саме тут формується довіра: не як абстрактна норма, а як процес, що потребує часу, досвіду і взаємності.

І саме там, де цей процес стає можливим, група перестає бути лише форматом і перетворюється на середовище, в якому відновлення стає реальним.

Ірина Голуб Ірина Голуб , керівниця програм і комунікацій організації Heal Ukraine Trauma
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
