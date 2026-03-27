Та чи це так? Як мокрі ноги можуть бути пов’язані з респіраторними інфекціями? Нумо розбиратись.

Часто, гуляючи на вулиці у такий період, можна почути «Не стрибай по калюжам – намочиш ноги і захворієш». Здавна у нас є переконання, що мокрі ноги неодмінно призведуть до ангіни, нежиті та пневмонії.

Почалася весна, а з нею – і сезон хлюпання дітей у калюжах після дощу.

Мокрі ноги, самі по собі, не викликають жодних захворювань – ми ж не злягаємо з застудою кожен раз, як помили ноги.

Відповідь – у нашій фізіології.

Уявімо: дитина, гуляючи на вулиці, намочила ноги холодною водою. Що відбувається на рівні тканин організму? Запускається каскад реакцій.

Через контакт ніг з мокрими і холодними шкарпетками зростає тепловіддача – шкіра охолоджується, судини звужуються.

На шкірі стоп є терморецептори, які реагують на холод та посилають сигнал в гіпоталамус, в центр терморегуляції.

І ось тут запускається системна реакція, не тільки на рівні ніг – гіпоталамус сигналізує судинам шкіри і підшкірної клітковини звузитись, щоб зберегти тепло ядра тіла (внутрішніх органів).

Кровопостачання слизових носа та ротової порожнини при цьому також страждає – і це призводить до сповільнення роботи миготливого епітелію та зниження місцевого імунітету.

Будь-яке інфекційне захворювання викликається вірусами чи бактеріями – не протягами, мокрими ногами чи ходінням без шапки. Тобто мокрі ноги напряму не викликають ГРВІ, але опосередковано можуть стати тригерним фактором.

Більшість дітей, які намочать ноги під час прогулянки, і не будуть мати тривалого переохолодження, не захворіють.

Але є певні категорії дітей, до яких ми маємо ставитись більш уважно – якщо є імунодефіциті стани, хронічні захворювання, дефіцити заліза та вітаміну Д.

Такі дітки мають вищі ризики розвитку інфекційних процесів після переохолодження.

Що робити, якщо ноги намочились?

Перевдягніть дитину в сухі речі – чим довшим буде контакт з мокрим одягом, тим довшим буде спазм судин. Зігрійте ноги – теплі шкарпетки та легкий масаж допоможуть відновити кровообіг. Також можна занурити ноги в теплу воду (36-38 °C). Запропонувати дитині тепле пиття. Спостерігати – протягом наступних 24 годин зверніть увагу на апетит дитини та її активність. При ознаках ГРВІ, таких як лихоманка, утруднене дихання, кашель, млявість – обов’язковий огляд лікаря.

Сучасна педіатрія одностайна – мокрі ноги не викликають ГРВІ. Намагання утримати дитину в стерильних умовах, обмежуючи її в пізнанні світу (а плюхкання в калюжі це невід’ємна складова цього складного процесу) не підвищує стійкість дитини до інфекційних хвороб.

Якщо ми хочемо, щоб дитина мала хороший імунітет, нам не потрібні імуномодулятори чи мультивітаміни.

Секрет здорової дитини значно простіший – загартовування, активність на вулиці при будь-якій нагоді, збалансоване харчування та сон. І тоді мокрі ноги точно не будуть лякати.