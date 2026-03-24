Психолог у лікарні: чому це не «додаткова опція», а частина лікування

Таку логіку можна почути і в розмовах з управлінцями, і в комунікації з медичними командами, і навіть серед самих психологів. У цій системі психолог у закладі охорони здоров’я досі сприймається як щось факультативне — корисне, але необов’язкове. Проблема в тому, що така логіка не працює ні для пацієнтів, ні для лікарів, ні для системи охорони здоров’я загалом.

Коли в українських лікарнях говорять про психологічну допомогу , її часто називають «важливою, але не першочерговою». Спочатку — лікування. Потім — протоколи, черги, нестача персоналу. А психолог — якщо залишиться час, ресурс або можливість.

Чому психолог досі «другорядний»

Українська система охорони здоров’я історично будувалася навколо біомедичної моделі. Є симптом — є діагноз — є лікування. Усе, що не вкладається в цю схему, автоматично відноситься до «супроводу». Психологічний стан пацієнта в кращому разі розглядається як фон, у гіршому — як щось, що виходить за межі медичної відповідальності.

Війна лише посилила цю напругу. Дефіцит ресурсів змушує керівників лікарень робити складний вибір: обладнання, медикаменти, персонал чи психолог. У такій реальності психологічна допомога часто виглядає як розкіш.

Водночас саме війна зробила очевидним: ігнорування психічного стану — це не економія, а відкладений ризик. Система все одно сплачує цю ціну — через ускладнення лікування, емоційне виснаження персоналу та втрату довіри з боку пацієнтів.

Що реально відбувається без психологічної підтримки

Пацієнт приходить у лікарню не лише з тілесним болем. Разом із ним він приносить страх, розгубленість і часто травматичний досвід. Війна, втрати, евакуація, поранення, хронічний стрес не зникають за дверима палати.

Коли психологічна допомога відсутня або зводиться до поодиноких консультацій, пацієнт гірше розуміє рекомендації лікаря, менш залучений у процес лікування, частіше порушує режим і припиняє терапію, перебуває у вищому рівні тривоги, що безпосередньо впливає на перебіг хвороби.

Є й менш помітний, але не менш важливий рівень проблеми. У такій ситуації лікар залишається сам на сам із пацієнтом, зокрема з його страхами, агресією, відчаєм і завищеними очікуваннями. Без підтримки та інструментів це поступово призводить до емоційного виснаження, професійної відстороненості або вигорання.

Психолог у лікарні потрібен не для того, щоб «забрати емоції». Він потрібен для того, щоб система не руйнувалася зсередини.

Інтеграція — це не просто посада в штаті

Одна з найпоширеніших ілюзій — переконання, що достатньо ввести посаду психолога. Насправді це майже нічого не змінює.

Інтеграція психологічної допомоги — це не окремий кабінет і не табличка на дверях. Це чітке розуміння ролі психолога в медичній команді, налагоджені маршрути взаємодії з лікарями та медсестрами, а також визначене місце психологічної допомоги в клінічному процесі.

Саме з цієї логіки був започаткований проєкт «Психолог. Лікар. Пацієнт», який реалізується міжнародною неурядовою гуманітарною організацією IsraAID. Проєкт спрямований на системну інтеграцію психологічної допомоги в роботу лікарень, а не на точкові або ситуативні втручання.

Наразі завершена розробка Моделі організації надання психологічної допомоги в закладах охорони здоров’я України, що базується на досвіді впровадження у пілотних регіонах і враховує українські реалії функціонування медичних закладів під час війни. Детальніше про проєкт та електронну версію Моделі можна дізнатися на сторінках проєкту в соціальних мережах.

Від фрагментарності — до системи

Практика показує: у більшості лікарень психологічна допомога залишається фрагментарною. Вона часто залежить від окремих фахівців, їхньої особистої мотивації та витривалості, не інтегрована в клінічні маршрути пацієнтів і майже не охоплює медичних працівників.

Запропонована модель передбачає перехід від ситуативної допомоги до інституційно закріпленої психологічної служби — такої, що:

є частиною медичного процесу;

працює системно, а не реактивно;

забезпечує підтримку як пацієнтів, їх родин, так і медичних працівників;

знижує ризики для якості лікування та стійкості команд.

Час змінювати оптику

Питання вже не в тому, чи потрібен психолог у лікарні. Питання в тому, чи готова система визнати, що лікування — це більше, ніж медичні втручання.

Поки психолог у закладі охорони здоров’я залишається «додатковою опцією», система продовжує працювати на межі виснаження. Інтеграція психологічної допомоги — це не про комфорт і не про тренд. Це про стійкість, безпеку і результат.

І саме зараз, у контексті війни та тривалого навантаження на медичну систему, це дедалі менше виглядає як питання вибору.