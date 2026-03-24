Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Психолог у лікарні: чому це не «додаткова опція», а частина лікування

Коли в українських лікарнях говорять про психологічну допомогу, її часто називають «важливою, але не першочерговою». Спочатку — лікування. Потім — протоколи, черги, нестача персоналу. А психолог — якщо залишиться час, ресурс або можливість.

Таку логіку можна почути і в розмовах з управлінцями, і в комунікації з медичними командами, і навіть серед самих психологів. У цій системі психолог у закладі охорони здоров’я досі сприймається як щось факультативне — корисне, але необов’язкове. Проблема в тому, що така логіка не працює ні для пацієнтів, ні для лікарів, ні для системи охорони здоров’я загалом.

Фото: dolanlawfirm.com

Чому психолог досі «другорядний»

Українська система охорони здоров’я історично будувалася навколо біомедичної моделі. Є симптом — є діагноз — є лікування. Усе, що не вкладається в цю схему, автоматично відноситься до «супроводу». Психологічний стан пацієнта в кращому разі розглядається як фон, у гіршому — як щось, що виходить за межі медичної відповідальності.

Війна лише посилила цю напругу. Дефіцит ресурсів змушує керівників лікарень робити складний вибір: обладнання, медикаменти, персонал чи психолог. У такій реальності психологічна допомога часто виглядає як розкіш.

Водночас саме війна зробила очевидним: ігнорування психічного стану — це не економія, а відкладений ризик. Система все одно сплачує цю ціну — через ускладнення лікування, емоційне виснаження персоналу та втрату довіри з боку пацієнтів.

Що реально відбувається без психологічної підтримки

Пацієнт приходить у лікарню не лише з тілесним болем. Разом із ним він приносить страх, розгубленість і часто травматичний досвід. Війна, втрати, евакуація, поранення, хронічний стрес не зникають за дверима палати.

Коли психологічна допомога відсутня або зводиться до поодиноких консультацій, пацієнт гірше розуміє рекомендації лікаря, менш залучений у процес лікування, частіше порушує режим і припиняє терапію, перебуває у вищому рівні тривоги, що безпосередньо впливає на перебіг хвороби.

Є й менш помітний, але не менш важливий рівень проблеми. У такій ситуації лікар залишається сам на сам із пацієнтом, зокрема з його страхами, агресією, відчаєм і завищеними очікуваннями. Без підтримки та інструментів це поступово призводить до емоційного виснаження, професійної відстороненості або вигорання.

Психолог у лікарні потрібен не для того, щоб «забрати емоції». Він потрібен для того, щоб система не руйнувалася зсередини.

Інтеграція — це не просто посада в штаті

Одна з найпоширеніших ілюзій — переконання, що достатньо ввести посаду психолога. Насправді це майже нічого не змінює.

Інтеграція психологічної допомоги — це не окремий кабінет і не табличка на дверях. Це чітке розуміння ролі психолога в медичній команді, налагоджені маршрути взаємодії з лікарями та медсестрами, а також визначене місце психологічної допомоги в клінічному процесі.

Саме з цієї логіки був започаткований проєкт «Психолог. Лікар. Пацієнт», який реалізується міжнародною неурядовою гуманітарною організацією IsraAID. Проєкт спрямований на системну інтеграцію психологічної допомоги в роботу лікарень, а не на точкові або ситуативні втручання.

Наразі завершена розробка Моделі організації надання психологічної допомоги в закладах охорони здоров’я України, що базується на досвіді впровадження у пілотних регіонах і враховує українські реалії функціонування медичних закладів під час війни. Детальніше про проєкт та електронну версію Моделі можна дізнатися на сторінках проєкту в соціальних мережах.

Від фрагментарності — до системи

Практика показує: у більшості лікарень психологічна допомога залишається фрагментарною. Вона часто залежить від окремих фахівців, їхньої особистої мотивації та витривалості, не інтегрована в клінічні маршрути пацієнтів і майже не охоплює медичних працівників.

Запропонована модель передбачає перехід від ситуативної допомоги до інституційно закріпленої психологічної служби — такої, що:

  • є частиною медичного процесу;
  • працює системно, а не реактивно;
  • забезпечує підтримку як пацієнтів, їх родин, так і медичних працівників;
  • знижує ризики для якості лікування та стійкості команд.

Час змінювати оптику

Питання вже не в тому, чи потрібен психолог у лікарні. Питання в тому, чи готова система визнати, що лікування — це більше, ніж медичні втручання.

Поки психолог у закладі охорони здоров’я залишається «додатковою опцією», система продовжує працювати на межі виснаження. Інтеграція психологічної допомоги — це не про комфорт і не про тренд. Це про стійкість, безпеку і результат.

І саме зараз, у контексті війни та тривалого навантаження на медичну систему, це дедалі менше виглядає як питання вибору.

Юлія Бреус Юлія Бреус , кандидат психологічних наук, менеджерка програми психосоціальної підтримки в міжнародній гуманітарній організації IsraAID
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
