Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Блог Тетяни Степурко

Коли важко, але варто: чому дія переможе війну, а спільноти — безнадію

Тим, хто знаходиться в сучасному українському контексті, не потрібно пояснювати, як це ресурсозатратно з дня в день стикатися з різними викликами і кризами, не маючи ментального перепочинку від них. 

Моментами я абстрагуюся від тиску, проте помічаю невідомо чим викликаний великий розхід життєвої енергії. Ми звикли до постійного фонового тиску, аж поки не відбувається чергова атака, чергове руйнування енергетичної інфраструктури, чергова втрата близької людини на фронті. 

Дуже непросто зараз починати нове, складно планувати та домовлятися з людьми. Всі втомлені, виснажені, перевантажені війною, невизначеністю, звична рутина життя зламана. Кожне рішення дається дорожче, ніж раніше, і часто здається, що будь-який рух потребує надмірних зусиль.

Зараз дуже легко обрати паузу — нічого не починати, перечекати. Але бездіяльність не заспокоює і не відновлює, вона лише залишає відчуття застою й ніби свідомо відмовляєшся від життя. З часом стає зрозуміло: складність не зникає від того, що ми зупиняємося. 

То як не зупинятися? 

Планування майбутнього – ледь не єдиний шлях перетворити невизначеність у реальність, де є дія, життя і розвиток. Ресурсне відчуття завтрашнього дня виникає, коли береш участь в створенні ціннісних проєктів, продуктів, партнерств. У таких умовах з'являється більше шансів на запуск нового витку трансформації країни.

Хороший освітній продукт є одним з найкращих пускових гачків для трансформацій. Він не про швидкі рішення. Це довгий процес, що складається з годин зустрічей, пошуків неймовірних людей, які створять програму, про складні розмови, постійні пошуки виходу там, де його не видно. 

Артем Свірідов
Намацальний результат

Підтвердження — все недарма і вартувало зусиль — приходять з часом. Кілька місяців тому спільнота випускників магістерської програми «Менеджмент в охороні здоров’я» Києво-Могилянської академії започаткувала Стипендійний фонд імені Артема Свірідова, щоб зберегти пам’ять про одногрупника, який загинув на війні. Артем служив капітаном, командиром 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Він був студентом першого набору оновленої програми та прагнув змінювати українську медицину — робити її професійнішою і ближчою до людей. 

28 серпня 2025 року Артем загинув під час виконання бойового завдання. 

Його одногрупники вирішили, що пам’ять про нього має жити не лише у словах, а в конкретних діях — у підтримці тих, хто, як і він, хоче працювати для змін у системі охорони здоров’я.

Ідею стипендії представили під час вечора пам’яті, який став простором спільного переживання втрати й водночас проявом зрілості спільноти. 

Випускники вирішили щороку надавати стипендію студенту чи студентці програми, а зібрані кошти стануть основою ендавменту, яким опікується Києво-Могилянська фундація: основний капітал інвестуватимуть, а для виплат використовуватимуть лише дохід, що забезпечить сталість ініціативи. 

Пріоритет у відборі отримуватимуть військовослужбовці, ветерани та медичні сестри й брати. 

Першим стипендіатом став Євген Діденко — студент третього набору програми та командир медичного батальйону 1 корпусу НГУ «Азов». Стипендійний фонд імені Артема Свірідова — не лише вшанування пам’яті загиблого воїна, а інвестиція в майбутнє української медицини, яке формують люди, здатні поєднувати професійність із цінностями.

І в цей момент стає ясно: ось відповідь на всі «навіщо».

Спільноти як каталізатор дій

У розвиток освітньої програми йде неймовірна кількість сил, уваги, часу й інших ресурсів. Часто здається, що зусиль, яких прикладаєш надто багато, витікають крізь пальці, а швидкої віддачі майже немає. 

Але коли бачиш, що люди мають свій простір для натхненної й підтримуючої взаємодії, де формується не лише знання, а й здатність діяти, співчувати, брати відповідальність, розумієш — це не марно. 

У такому середовищі люди починають робити справді важливі речі — не тому, що їх змусили чи «так треба», а тому, що вони відчувають опору одне в одному. І тоді намріяні очікування матеріалізуються і вриваються в реальність, підтверджуючи: освіта — це про спільноту; про середовище, яке тримає; про простір, у якому люди стають більшими за власну втому. 

І, можливо, саме тому навіть у складні часи ми все ж продовжуємо робити — бо коли люди разом, вони здатні створювати щось по-справжньому світле, навіть тоді, коли світла навколо так мало.

Ця історія не лише про втрату. Вона про те, як спільнота здатна перетворювати біль на дію, пам’ять — на відповідальність, а мрію однієї людини — на довгострокову інвестицію в майбутнє. 

Саме тому так важливо плекати й підтримувати такі спільноти — за ними майбутнє. Не за гучними словами, а за щоденною тихою роботою стоїть сила спільнот. І поки ми живі, поки маємо сили й можливість діяти ми будемо продовжувати створювати і розвивати освіту, дієві спільноти і середовища гідності. Бо пам’ять справді живе тоді, коли вона формує майбутнє.

Тетяна Степурко Тетяна Степурко , викладачка Києво-Могилянської академії, керівниця проєктного офісу україно-швейцарського проєкту “Розвиток медичної освіти”
Інші дописи блогу:
