Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині

Знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині
Миколаївська область після обстрілу
Фото: МВС у Telegram

Уночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївського району. Частина споживачів залишилася без світла. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району. Станом на зараз всіх споживачів заживлено. Постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано

За минулу добу ППО збила сім ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies