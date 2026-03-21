Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині

Уночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївського району. Частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району. Станом на зараз всіх споживачів заживлено. Постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано

За минулу добу ППО збила сім ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.