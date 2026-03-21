За добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників

РФ за минулу добу втратила на війні в Україні ще 1240 солдатів. Загальні втрати окупантів складають близько 1 286 940 осіб.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб

танків – 11 790 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.

артилерійських систем – 38 608 (+39) од.

РСЗВ – 1 691 (+0) од.

засоби ППО – 1 333 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.

крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.

спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.

Дані уточнюються.