За добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників

РФ за минулу добу втратила на війні в Україні ще 1240 солдатів. Загальні втрати окупантів складають близько 1 286 940 осіб.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб
- танків – 11 790 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
- РСЗВ – 1 691 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.
Дані уточнюються.