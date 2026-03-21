За добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських загарбників

Za dobu Syly oborony likviduvaly shche 1240 rosiiskykh zaharbnykiv

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 286 940 солдатів.

Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

РФ за минулу добу втратила на війні в Україні ще 1240 солдатів. Загальні втрати окупантів складають близько 1 286 940 осіб.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб 
  • танків  – 11 790 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
  • артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 350 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
  • спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.

Дані уточнюються.

