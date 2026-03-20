Зеленський нагородив орденом «За мужність» бійців, які збили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які збили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомив заступник глави ОПУ Павло Паліса. Відповідний указ про нагородження оприлюднили і на сайті глави держави.
Бійців відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Відповідно до тексту указу, відзнаки удостоїли солдатів Юрія Андрусенка і Давида Нечипаса та молодших сержантів Сергія Слєпка і Вадима Шаповала.
- Як відомо, на Донеччині оператори Сил безпілотних систем FPV-дроном знищили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».
- У СБС кажуть, що це вже другий вертоліт на рахунку 59-ї бригади.
- Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили і повітряних цілей. Вартість такої машини – близько $16 млн.