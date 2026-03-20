Зеленський нагородив орденом «За мужність» бійців, які збили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які збили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомив заступник глави ОПУ Павло Паліса. Відповідний указ про нагородження оприлюднили і на сайті глави держави.

Бійців відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Відповідно до тексту указу, відзнаки удостоїли солдатів Юрія Андрусенка і Давида Нечипаса та молодших сержантів Сергія Слєпка і Вадима Шаповала.