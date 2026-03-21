Унаслідок атаки РФ без світла залишилися 21 тисяча мешканців Славутича

Унаслідок ранкової атаки РФ без централізованого електропостачання тимчасово залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Енергетики вже працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку", – зазначає очільник ОВА.

Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені.

Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють.

Пункти незламності відкриті.

"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання – посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", – додає Калашник.