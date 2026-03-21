Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Суспільство / Війна

Унаслідок атаки РФ без світла залишилися 21 тисяча мешканців Славутича

Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Фото: Укренерго

Унаслідок ранкової атаки РФ без централізованого електропостачання тимчасово залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Енергетики вже працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку", – зазначає очільник ОВА.

Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. 

Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють.

Пункти незламності відкриті.

"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання – посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", – додає Калашник.

