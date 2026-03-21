РФ атакувала Україну 154 ударними дронами – сили ППО знешкодили 148 з них

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях.

У ніч на 21 березня (з 18:00 20 березня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – зазначають у повітряних силах.

