Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

В Михайлівському Золотоверхому соборі триває прощання з Філаретом

Віряни зможуть попрощатись зі Святійшим Патріархом до неділі, 22 березня.

Фото: LB.ua

В Михайлівському Золотоверхому соборі Києва триває прощання з Святійшим Патріархом Філаретом, який помер 20 березня, у віці 97 років.

Попрощатись з Філаретом прийшли сотні вірян та духовенства.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Заупокійну панахиду очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Прощання з Почесним Патріархом триватиме ще завтра, 21 березня в Михайлівському соборі. Вже в неділю, 22 березня тіло Філарета перевезуть до Володимирського собору, де відбудеться чин поховання.

Почесний Патріарх Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995–2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність.

  • 9 березня в УПЦ повідомили про погіршення стану здоров'я та госпіталізацію патріарха Філарета (Денисенка). А вже 20 березня Митрополит Епіфаній повідомив про смерть Святійшого.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies