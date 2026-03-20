Віряни зможуть попрощатись зі Святійшим Патріархом до неділі, 22 березня.

Фото: LB.ua

В Михайлівському Золотоверхому соборі Києва триває прощання з Святійшим Патріархом Філаретом, який помер 20 березня, у віці 97 років.

Попрощатись з Філаретом прийшли сотні вірян та духовенства.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Заупокійну панахиду очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Прощання з Почесним Патріархом триватиме ще завтра, 21 березня в Михайлівському соборі. Вже в неділю, 22 березня тіло Філарета перевезуть до Володимирського собору, де відбудеться чин поховання.

Почесний Патріарх Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995–2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність.

9 березня в УПЦ повідомили про погіршення стану здоров'я та госпіталізацію патріарха Філарета (Денисенка). А вже 20 березня Митрополит Епіфаній повідомив про смерть Святійшого.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua