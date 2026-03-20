ГоловнаСуспільствоВійна

Герой України Межевікін: «Ми відмовляємося від підготовки за кордоном, якщо не можемо її покращити»

Активну участь у підготовці українців за кордоном беруть українські інструктори.

Герой України Межевікін: «Ми відмовляємося від підготовки за кордоном, якщо не можемо її покращити»
Євген (Адам) Межевікін
Фото: скрин відео

Заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковник, Герой України Євген Межевікін розповів про те, чому частина навчань українських військових відбувається в Україні і за яких умов держава відмовляється від підготовки військовослужбовців за кордоном.

Він сказав про це під час пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

Полковник наголосив, що навчання в Україні суттєво полегшує логістику військ і загальний час на підготовку особового складу.

«Ми вивчаємо всі помилки, все, що не можуть змінити на локація підготовки країни-партнери. Якщо є проблема в процесі підготовки, на яку ми не можемо вплинути, то від такої підготовки ми відмовляємося. Є ряд підготовок, від яких ми відмовилися, адже партнери або не можуть змінити своє законодавство, або не розуміють певних процесів. Це одна з причин, чому ми скорочуємо навчання наших військ за кордоном. Ми можемо більш швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці на фронті й не втрачати час на переміщення особового складу підрозділів з крани в країну», – пояснив він.

Межевікін також зауважив, що активну участь у підготовці українців за кордоном беруть українські інструктори, які контролюють процес навчання новобранців. 

«Уся підготовка за кордоном здійснюється не лише під наглядом партнерів, а й під проводом наших інструкторів. Ротації їхні почали проводити частіше. Окрім того, ми проводимо відбір на такі посади серед інструкторів, які мають найбільший і найактуальніший досвід», – сказав Межевікін. 

Він також додав, що партнери надають фінансову й матеріальну підтримку як для навчань українців за кордоном, так і всередині України.

«Ми постійно співпрацюємо з партнерами, щоб зробити підготовку якомога якіснішою. До речі, першою країною, яка запропонувала переносити підготовку військ в Україну, була Велика Британія. Партнери допомагають нам фінансово й забезпечують усім необхідним для того, аби підготовка була ефективною», – підсумував він.

  • Нагадаємо, військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучасної війни дронів.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies