Герой України Межевікін: «Ми відмовляємося від підготовки за кордоном, якщо не можемо її покращити»

Заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковник, Герой України Євген Межевікін розповів про те, чому частина навчань українських військових відбувається в Україні і за яких умов держава відмовляється від підготовки військовослужбовців за кордоном.

Він сказав про це під час пресконференції, передає кореспондент LB.ua.

Полковник наголосив, що навчання в Україні суттєво полегшує логістику військ і загальний час на підготовку особового складу.

«Ми вивчаємо всі помилки, все, що не можуть змінити на локація підготовки країни-партнери. Якщо є проблема в процесі підготовки, на яку ми не можемо вплинути, то від такої підготовки ми відмовляємося. Є ряд підготовок, від яких ми відмовилися, адже партнери або не можуть змінити своє законодавство, або не розуміють певних процесів. Це одна з причин, чому ми скорочуємо навчання наших військ за кордоном. Ми можемо більш швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці на фронті й не втрачати час на переміщення особового складу підрозділів з крани в країну», – пояснив він.

Межевікін також зауважив, що активну участь у підготовці українців за кордоном беруть українські інструктори, які контролюють процес навчання новобранців.

«Уся підготовка за кордоном здійснюється не лише під наглядом партнерів, а й під проводом наших інструкторів. Ротації їхні почали проводити частіше. Окрім того, ми проводимо відбір на такі посади серед інструкторів, які мають найбільший і найактуальніший досвід», – сказав Межевікін.

Він також додав, що партнери надають фінансову й матеріальну підтримку як для навчань українців за кордоном, так і всередині України.

«Ми постійно співпрацюємо з партнерами, щоб зробити підготовку якомога якіснішою. До речі, першою країною, яка запропонувала переносити підготовку військ в Україну, була Велика Британія. Партнери допомагають нам фінансово й забезпечують усім необхідним для того, аби підготовка була ефективною», – підсумував він.