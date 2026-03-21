Росіяни продовжують знищення української ідентичності у дітей на ТОТ Херсонщини

Українським дітям нав'язують альтернативну історію, яка виправдовує анексію та руйнує українську ідентичність.

Росіяни на ТОТ Херсонщини навʼязують українським дітям альтернативну історію в рамках пропагандистського проєкту "знання. герої".

Про це розповідає Центр протидії дезінформації.

"На тимчасово окупованій Херсонщині проходять уроки проєкту "знання. герої", де дітям розповідають про "переписану історію Новоросії" та закликають "залишатися тут і будувати майбутнє", — кажуть у ЦПД.

У центрі наголошують, що росія системно нав'язує жителям тимчасово окупованих територій фальсифіковану історію, яка виправдовує її анексію та руйнує українську ідентичність.

Для цього окупанти створюють нові підручники з альтернативної історії та нові проєкти.

Кремль хоче виростити покоління, яке "не знає справжньої історії України, вірить у російську пропаганду та сприймає окупацію як норму. Фальсифікація історії — це інструмент геноциду, спрямований на знищення української нації", — наголошують у ЦПД.