Українські військові завдали уражень по нафтопереробному заводу в Саратові

У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу в Росії. Зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як відомо, Саратовський НПЗ забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, у результаті ураження пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.