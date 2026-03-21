Окупанти вбили цивільну людину у Херсоні

Уранці 21 березня російські окупанти атакували Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки загинув цивільний.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 07:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї атаки поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1958 року народження.

Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – ідеться у повідомленні.