Окупанти вбили цивільну людину у Херсоні

Уранці 21 березня російські окупанти атакували Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки загинув цивільний.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Орієнтовно о 07:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї атаки поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1958 року народження.
Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – ідеться у повідомленні.
- Російські окупанти продовжують атакувати соціальну та цивільну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок російських атак є жертви серед мирного населення.