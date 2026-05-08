Кредит на світло. Як отримати до 30% компенсації за сонячні панелі й генератор

Банки та держава пропонують сьогодні такий план у кредит. Пресслужба ПриватБанку пояснює, як працює програма енергокредитів для приватних будинків, і як скористатися нею з користю.

Українці звикли рахувати кіловати не лише в платіжках, а й у годинах життя. Після масованих атак на енергосистему світло стало не просто комфортом – базовою умовою безпеки. Вода в крані, тепло в батареях, зв’язок із близькими та робота з дому – усе це напряму залежить від того, чи має ваша оселя власний «план Б».

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть взяти позику на обладнання для автономного електроживлення в банках-партнерах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%».

Фактично держава намагається зробити дорогі рішення – сонячні станції, акумулятори чи генератори – доступними «тут і зараз».

Для власників приватних будинків держава дозволяє взяти до 480 тис. грн на строк до 10 років, зі ставкою 0–7% на перші три роки, а також компенсує до 30% тіла кредиту після встановлення обладнання. Це означає, що платити доведеться довго, компенсація прийде після встановлення обладання, ставка зросте після пільгового періоду. Тому важливо рахувати повну економіку.

Крок 1. Зрозуміти, скільки енергії вам реально потрібно

Перед походом у банк не відкривайте сайт із сонячними панелями – відкрийте нотатки. Випишіть критичні прилади, які мають працювати під час відключень:

● котел або тепловий насос

● насос води

● холодильник

● освітлення

● роутер

Порахувавши їхню потужність, ви зможете зрозуміти: чи достатньо невеликої батареї за 80–120 тис. грн, чи потрібна більш дорога система на 300–400 тис. грн.

Крок 2. Обрати тип рішення

У межах програми можна профінансувати: сонячну електростанцію у складі автономного комплекту, акумуляторні батареї, генератор та монтаж і допоміжне обладнання. Грамотний підхід – комбінувати акумулятори для коротких відключень, генератор як резерв та СЕС для довгострокової економії.

Крок 3. Порівняти банки, а не лише ставку

Кредит оформлюється в банках-партнерах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Наприклад, у ПриватБанку чи інших учасників можуть відрізнятися: вимоги до доходу, швидкість рішення, реальна ставка після пільгового періоду та комісії.

Нагадаємо, пільгова ставка 0–7% діє перші три роки, далі за тарифами банку. Тому дізнайтесь одразу про повний графік платежів, загальну суму переплати та ставку після пільги.

Крок 4. Підготувати документи

Стандартний пакет: паспорт, ІПН, документи на будинок та за необхідності документи для підтвердження доходу (іноді достатньо руху по картці). Чим прозоріша ваша фінансова історія – тим швидше рішення.

Крок 5. Отримати рішення та оформити кредит

Після погодження банк відкриває кредитний ліміт, ви купуєте обладнання та встановлюєте систему. Гроші йдуть безпосередньо постачальнику обладнання, а не на руки клієнту.

Крок 6. Подати документи на компенсацію

Держава компенсує до 30% тіла кредиту, але лише після фактичної покупки та встановлення обладнання і документального підтвердження введення в експлуатацію. Якщо затягнути з документами – можна втратити компенсацію. Згідно з постановою, на це у клієнта є три дні після встановлення до подачі документів.