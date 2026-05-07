Економіка / Держава

Уряд оновлює програму «Власна Справа» з 1 вересня

Цього року розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників.

Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Уряд оновив програму «Власна Справа», повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 

У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисяч українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад  6,8 млрд грн в економіку.

З 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців:

  • на старт бізнесу — від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн) 
  • на масштабування — від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

Цього року розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць — збільшили мікрогранти до 300–500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді — до 200 тисяч грн на старт бізнесу. 

Подати заявки можна через портал Дія.

