Комітет Ради рекомендував ухвалити в другому читанні оподаткування цифрових платформ та скасування пільги 150 євро на посилки

Комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження оподаткування доходів із цифрових платформ та скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Комітет ВРУ з питань податкової політики схвалив №15111д щодо оподаткування цифрових платформ у другому читанні. За — 17, утрималися — 4. Розгляд заплановано поки на 12-те травня. Нагадаю, це одна з вимог МВФ», — написав Железняк.

Також Комітет ВРУ рекомендував Раді ухвалити в другому читанні зміни до Митного кодексу.

Початково документ стосувався ключових показників ефективності для Митниці, однак до другого читання внесли правку про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.

Сам Железняк утримався під час голосування за рекомендацію Раді ухвалити цей проєкт.

«Незалежно від відношення до норми, але це чисте порушення Регламенту. По факту переписали закон на інший. За — 16, утримався — 3 (в тому числі і я)», — наголосив депутат.

Окрім цього, Комітет ВРУ рекомендував за основу та в цілому відповідні зміни до Податкового кодексу — щодо скасування пільги на посилки.

Запровадити нові правила планують з 2027 року.

«Ну і зміни у Податковий кодекс №15112 щодо скасування пільги на посилки теж Комітет схвалив. Рекомендував за основу та в цілому. За — 15, утримався — 4 (в тому числі і я)», — додав Железняк.

Обидва проєкти законів, що стосуються посилок, також планують винести в зал на наступному тижні, починаючи з 12 травня. Йдеться про законопроєкти №12360 та №15112.

У квітні Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про оподаткування діяльності на цифрових платформах. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших.