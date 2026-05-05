Свириденко: за зиму та весну програми підтримки охопили 60% українців

За період зими та весни програми підтримки українців охопили 60% населення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

17,8 млн громадян отримали по 1000 грн зимової підтримки.

Майже 415 тис. українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6500 грн.

Ще понад 100 тис. людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «пакунків тепла».

"Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак — близько 27 тис. таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тис. грн протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону", - повідомила Свириденко.

Також цієї весни майже 12 млн українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу 1500 грн.