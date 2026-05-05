Україна посилює енергетичну співпрацю з Австрією

Австрія вже внесла до Фонду підтримки енергетики України понад 15 млн євро.

Україна і Австрія посилюють співпрацю в енергетичному секторі.

Про це заявили в Міненерго за підсумками зустрічі Дениса Шмигаля з Федеральною Міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

«Розширення співпраці посилить енергетичну безпеку партнерів шляхом диверсифікації маршрутів постачання. А залучення австрійських інвестицій у розвиток української гідрогенерації і вітрової енергетики зміцнить енергетичну стійкість України", - зазначив Шмигаль.

Планується проведення великої конференції у Відні, присвяченої відбудові та відновленню енергетичного сектору України.

Міністри обговорили також потреби української енергетики у контексті підготовки до наступної зими.

«Ключове – аварійне відновлення та постачання критично важливого устаткування. Серед нагальних потреб – трансформатори», - заявив Денис Шмигаль.

Україна вже отримала від Австрії понад 159 тонн обладнання, а також внесок до Фонду підтримки енергетики України в 15,5 млн євро. За ці кошти закупили обладнання для Харківської, Сумської та Київської областей.