На дахах посольств РФ у Відні виявили антени для ведення радіотехнічної розвідки та шпигунства.

Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата. З початку повномасштабного вторгення РФ в Україну, Австрія видворила вже 14 російських дипломатів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Причиною видворення російських дипломатів стало виявлення на дахах дипломатичних будівель РФ у Відні антен, які використовувалися для ведення радіотехнічної розвідки та шпигунства.

Використання спеціального обладнання на дахах посольств дозволяло Кремлю перехоплювати дані міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Відні (ОБСЄ, МАГАТЕ, структури ООН).

"Загальна кількість російських дипломатів, видворених з Австрії за шпигунство з 2020 року, вже сягнула 14 осіб", – кажуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що мережа російських дипломатичних установ у Європі перетворена на систему стаціонарних постів радіотехнічної розвідки, що є частиною гібридної агресії РФ проти демократичних країн.