Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСвіт

Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата, – ЦПД

На дахах посольств РФ у Відні виявили антени для ведення радіотехнічної розвідки та шпигунства.

Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата, – ЦПД
Фото: ЦПД

Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата. З початку повномасштабного вторгення РФ в Україну, Австрія видворила вже 14 російських дипломатів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Причиною видворення російських дипломатів стало виявлення на дахах дипломатичних будівель РФ у Відні антен, які використовувалися для ведення радіотехнічної розвідки та шпигунства.

Використання спеціального обладнання на дахах посольств дозволяло Кремлю перехоплювати дані міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Відні (ОБСЄ, МАГАТЕ, структури ООН).

"Загальна кількість російських дипломатів, видворених з Австрії за шпигунство з 2020 року, вже сягнула 14 осіб", – кажуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що мережа російських дипломатичних установ у Європі перетворена на систему стаціонарних постів радіотехнічної розвідки, що є частиною гібридної агресії РФ проти демократичних країн.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies