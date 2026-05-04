Колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані госпіталізували у критичному стані

Колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані госпіталізували, і він перебуває у “критичному, але стабільному стані”.

Про це пише DW з посиланням на його речника Теда Гудмана.

Гудман не надав більше деталей щодо стану здоров’я 81-річного мера.

“Мер Джуліані – це боєць, який з непохитною силою подолав усі випробування у своєму житті, і він бореться… зараз”, – заявив речник.

Хто такий Руді Джуліані

Джуліані був обраний мером Нью-Йорка в 1993 році. До цього він був одним із найвідоміших прокурорів країни. Він отримав прізвисько “мер Америки” за те, що керував Нью-Йорком після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Джуліані став радником Дональда Трампа під час його президентської кампанії 2016 року.

Згодом він певний час працював особистим адвокатом Трампа і став активним прибічником його заяв про фальсифікації на президентських виборах 2020 року.

Невдалі спроби Джуліані скасувати результати виборів призвели до кримінальних обвинувачень проти нього у двох штатах США та позову про наклеп від членів виборчої комісії.