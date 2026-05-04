Стубб: Фінляндія продовжує підтримувати чеську ініціативу з постачання снарядів для України

Фінляндія продовжує активно підтримувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України. Країна надає як власні боєприпаси, так і фінансує їх закупівлю.
Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, пише Укрінформ.
"У першій партії ми підтримали ініціативу, приблизно на 30 млн євро, а минулого року ми скористалися нашим каналом постачання боєприпасів через Європейський Союз, виділивши 90 млн євро", – зазначив Стубб.
Президент Фінляндії відзначив, що чеська снарядна ініціатива є однією з найбільш конкретних європейських ініціатив протягом цієї війни і додав, що партнери України та, звісно, Київ, вдячні Чехії.
Фінляндія є однією з головних виробників великокаліберних боєприпасів, зокрема, 155-міліметрових.
У свою чергу, президент Чехії наголосив, що "ініціатива продовжується і буде продовжуватися".
- У 2024 році Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу. Протягом 2025 року Чехія передала українським військам 1,8 млн боєприпасів.
- Новий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш неодноразово виступав проти продовження "снарядної ініціативи". У відповідь президент Чехії Петр Павел наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії.