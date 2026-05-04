Стубб: Фінляндія продовжує підтримувати чеську ініціативу з постачання снарядів для України

Фінляндія продовжує активно підтримувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України. Країна надає як власні боєприпаси, так і фінансує їх закупівлю.

Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, пише Укрінформ.

"У першій партії ми підтримали ініціативу, приблизно на 30 млн євро, а минулого року ми скористалися нашим каналом постачання боєприпасів через Європейський Союз, виділивши 90 млн євро", – зазначив Стубб.

Президент Фінляндії відзначив, що чеська снарядна ініціатива є однією з найбільш конкретних європейських ініціатив протягом цієї війни і додав, що партнери України та, звісно, Київ, вдячні Чехії.

Фінляндія є однією з головних виробників великокаліберних боєприпасів, зокрема, 155-міліметрових.

У свою чергу, президент Чехії наголосив, що "ініціатива продовжується і буде продовжуватися".