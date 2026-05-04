Президент Зеленський обговорив із главою уряду Вірменії двосторонні відносини та зближення з ЄС

Обговорили безпекову ситуацію.

Володимир Зеленський і Нікол Пашинян
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Єреван зустрівся із Прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Сторони обговорили безпекову ситуацію та збилження з ЄС.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Глава держави подякував Ніколу Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти й привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це перший візит Президента України до Вірменії за останні 24 роки", – ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає кроки Вірменії для зближення з Європейським Союзом і готова підтримувати проєвропейські ініціативи Вірменії.

Лідери обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Володимир Зеленський поінформував Нікола Пашиняна про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.

Також ішлося про розвиток економічного партнерства. Президент запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві. із Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

  • Зеленський озвучив ключові завдання для перемовин у Єревані: достойне завершення війни, пришвидшення отримання 90 млрд євро допомоги від Європи і зміцнення української ППО та співпраця з партнерами в галузі енергетики.
