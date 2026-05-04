Зеленський і фон дер Ляєн домовилися прискорити “Drone Deal” з Євросоюзом

Обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися активізувати роботу у напрямку “Drone Deal” з Євросоюзом. 

Про це йшлося на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, інформує телеграм-канал Зеленського.

“Важлива розмова з Урсулою фон дер Ляєн сьогодні. Обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів”, – зазначив президент.

Зеленський і фон дер Ляєн домовились активно рухатись у напрямку “Drone Deal” з Євросоюзом та обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. 

“Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу” – додав Зеленський.

Що таке Drone Deal

Drone Deal – це 10-річна програма міжнародного співробітництва, ініційована Україною, яка спрямована на комплексну взаємодію у сфері безпеки та оборони. Вона об’єднує українську бойову експертизу, ланцюги постачання та оборонно-промислову співпрацю.

У Drone Deal входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ.

До програми може входити низка проєктів, які залежатимуть від конкретних запитів партнерів: наприклад розвиток ППО, масштабування дронових технологій, програми навчання, оборонно-промислове виробництво. Уся система будується на українському бойовому досвіді, повідомили у РНБО.

  • У квітні Зеленський заявив, що Україна може укласти Drone Deal з кількома країнами Євросоюзу. Перед цим йшлося, що у цьому Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про експорт української зброї. 
  • Зеленський повідомляв, що надійшли запити вже від 11 країн Близького Сходу та регіону Затоки, також триває роботі з кавказьким регіоном.
  • Київ домовився про 10-річні договори, зокрема, з Саудівською Аравією, Еміратами й Катаром.
  • Минулого року Україна вела переговори зі США щодо угоди про інвестиції в українське виробництво безпілотників. Йдеться як про розширення виробничих потужностей, так і про закупівлю українських дронів американцями.
  • Нещодавно Зеленський сказав, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США. 
