Російські війська атакували безпілотниками Ямпільську громаду на Сумщині, повідомили у ДСНС.
Унаслідок удару сталося загоряння в нежитловій споруді, також вибуховою хвилею пошкоджено будинки.
Через загрозу повторної атаки рятувальники призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.
Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння.
Минулої доби у Сумській області восьмеро людей отримали поранення унаслідок російських атак. Під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.