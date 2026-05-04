Російські війська атакували безпілотниками Ямпільську громаду на Сумщині, повідомили у ДСНС.

Унаслідок удару сталося загоряння в нежитловій споруді, також вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

Через загрозу повторної атаки рятувальники призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.

Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння.

Минулої доби у Сумській області восьмеро людей отримали поранення унаслідок російських атак. Під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.