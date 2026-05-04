Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСуспільствоЖиття

На кордоні з Молдовою затримали одразу 13 ухилянтів з різних областей

Чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за кордон, виявили прикордонники Подільського загону. 

На кордоні з Молдовою затримали одразу 13 ухилянтів з різних областей
Військовослужбовці перевірили три автівки, які рухались у напрямку кордону

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали одразу 13 порушників, йдеться у пресрелізі Державної прикордонної служби.

Велику групу чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно виїхати за кордон виявили прикордонники Подільського загону. 

Військовослужбовці вирішили перевірити три автівки, які рухались у напрямку придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. 

Виявилось, що 9 пасажирів були “клієнтами” одних і тих же ділків: адміністратор одного з телеграм-каналів надав чоловікам інструкції й організував трансфер до держрубежу. 

У разі успіху це коштувало б по 10-12 тисяч доларів на криптогаманець з кожного. 

Трьом водіям та ще одному пасажиру-пособнику загрожує кримінальна відповідальність. На пасажирів складено адмінпротоколи.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies