Чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за кордон, виявили прикордонники Подільського загону.

Військовослужбовці перевірили три автівки, які рухались у напрямку кордону

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали одразу 13 порушників, йдеться у пресрелізі Державної прикордонної служби.

Виявилось, що 9 пасажирів були “клієнтами” одних і тих же ділків: адміністратор одного з телеграм-каналів надав чоловікам інструкції й організував трансфер до держрубежу.

У разі успіху це коштувало б по 10-12 тисяч доларів на криптогаманець з кожного.

Трьом водіям та ще одному пасажиру-пособнику загрожує кримінальна відповідальність. На пасажирів складено адмінпротоколи.