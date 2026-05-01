Mid-Strike з північним акцентом: Україна масштабує в Норвегії виробництво дронів середнього радіусу дії

Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво безпілотників. За інформацією Міноборони, у планах виробництво на території Норвегії декількох тисяч дронів mid-strike для Сил оборони України.

Поки без подробиць, що саме локалізують, але ніша зрозуміла. Ми спробували працювати баражувальними боєприпасами з потужними бойовими частинами і зворотним зв'язком з оператором у радіусі 200+ км — і нам сподобалося. А чому ні?

Хочеш — виносиш базу ФСБ разом із серверами, з автопарком, зі зброяркою та з офіцерами.

Хочеш — влаштовуєш кампанію ударів по залізниці: магістральний тепловоз (як-от російський 2ТЕ25КМ) — ідеальна ціль. Він коштує мільйони доларів, будують його місяцями, а щоб списати у брухт, досить влучити 40 кг вибухівки в тяговий генератор.

Хочеш — 100 кг вистачить, щоб розкрити захищений бункер або термобаром випалити розташування піхоти. Полювати на ЗРК — окреме задоволення: це не дрібний FPV, тут від прямого влучання миттєво детонують ракети і спалахує паливо шасі, гарантовано знищуючи установку вартістю десятки мільйонів.

Вибиваючи очі (РЛС) і пускові ЗРК, ми посилюємо колапс у російській ППО. Спроба ворога розтягнути комплекси С-400 й «Панцирі» вздовж 2000 км фронту вже дає збої. Колапс ППО означає, що більшість наших засобів ураження пройде ешелони, а там, де ні — ми накидаємо дешевих хибних цілей, щоб виснажити їхній боєкомплект чи канальність.

Безпечний конвеєр: win-win без дитячих хвороб

Україна передає технології, які довели ефективність на полі бою. Угода включає науково-дослідну співпрацю для нарощування ОПК Норвегії. Це класичний win-win. Ми отримуємо до літа перші з кількох тисяч машин, критично дефіцитних тут і зараз. Осло уникне наших помилок, дитячих хвороб виробництва й отримає перевірений у боях продукт.

А коли Москва знайде протиотруту для mid-strike дронів — неважливо, що саме це буде (нові алгоритми РЕБ, ефективний зенітний вогонь для малого неба чи перехоплювачі), — у нас залишиться стабільний конвеєр у безпечній зоні, де ми будемо системно інтегрувати протидію. Умовно: прилаштовується у хвіст ворожий перехоплювач — камера з машинним зором дає сигнал на різкий маневр або вмикається автоматична турель.

Арктичний джекпот: як «Пурга» прилягла на борт за 1000 км

Чому Норвегія? Спільний сухопутний і морський кордон з РФ на півночі. У будь-якому конфлікті з НАТО чи ЄС вони опиняються в повному вогневому контакті.

Крім того, у них з РФ жорсткі перегони за Арктику, і вони тільки наростатимуть. Північний морський шлях — це стратегічна ставка Кремля. Замість того щоб вкладати десятки мільярдів доларів у власні важкі криголами й додаткові військово-морські бази, Осло вигідно вкласти кілька десятків мільйонів у те, щоб нові російські кораблі льодового класу лягали на бік просто на стапелях.

І це вже не теорія: ми довели, що це працює, коли на Виборзькому суднобудівному заводі після прильоту нашого дрона буквально приліг на борт і загорівся новітній патрульний бойовий криголам ФСБ проєкту 23550 («Пурга»). Від нашого кордону до Виборга якраз близько 1000 км. Ідеальна дистанція для важкого баражувального боєприпасу.

Україна завдала удару по російському арктичному патрульному кораблю проєкту 23550 криголаму «Пурга»

Багатий тил без кулаків: чому Осло інвестує в наш ВПК

Економіка їхньої 5.5-мільйонної країни генерує колосальний ВВП ($530 млрд), який на третину більший, ніж у всього 240-мільйонного ядерного Пакистану, або приблизно такий самий, як в Ізраїлю з його 170 тисячами кадрових військових. При цьому власна армія в норвежців критично мала — близько 25 тисяч активного особового складу. Вона фізично не потягне війни на виснаження живою силою.

Тому Осло виділяє на допомогу Україні рекордні кошти — їхня п'ятирічна Програма Нансена становить 75 мільярдів крон (близько $7 млрд), з яких $1,5 млрд безпосередньо на закупівлю української зброї за так званою данською моделлю. Для норвезького бюджету, який підпирає трильйонний суверенний нафтовий фонд, це помірні витрати. А для нас серйозна підмога і масштабування.

Інженерний прагматизм: чому NSM і NASAMS — це база

Норвежці обожнюють багатоцільову зброю і логістичний прагматизм: їхня довга рука — дозвукова стелс-ракета NSM (Naval Strike Missile) — має програмований режим атаки наземних об'єктів. Вона може не тільки топити кораблі, а й вибивати берегові РЛС, вузли зв'язку та штаби. Її головна перевага — повна радіомовчазність. На підльоті вмикається тепловізійна матриця: ракета візуально розпізнає контури цілі і б'є точно у вразливе місце, ігноруючи РЕБ. Бойова частина відносно невелика (120 кг у титановому корпусі), але інтелектуальний підривник дозволяє і пробивати броню крейсера, і детонувати в повітрі, накриваючи площу осколками.

Kongsberg разом з Raytheon свого часу не винаходили велосипеда і не марнували років на нову зенітну ракету. Вони просто взяли наймасовіші авіаційні ракети повітря — повітря (AIM-120 AMRAAM, AIM-9X), яких десятки тисяч на складах НАТО, і адаптували їх для пуску із землі — так народився знаменитий NASAMS.

Або новітній ЗРК NOMADS для ближнього радіусу дії. Коли Осло нещодавно списало старі винищувачі F-16, на складах залишилися ракети IRIS-T, які вже не інтегруються в нові F-35. Щоб ресурс не пропав, Kongsberg швидко перепрошив під них броньовану гусеничну ППО. Жодна копійка платників податків не витрачена даремно.

Тож коли норвежці підписують угоду на спільне виробництво українських mid-strike дронів, можна не сумніватися — їх цікавить не сира розробка, а перевірений, стійкий до РЕБ багатоцільовий інструмент, який ідеально лягає в їхню філософію інженерного прагматизму.

Сотка кілограмів, якої не спинить РЕБ

Це саме ніша нашого mid-strike — важких апаратів типу FP-1, які несуть до 105 кг корисного навантаження, зберігаючи канал зв'язку з оператором. Хочеш — всаджуй його в судно: сотка кілограмів — це фатальні пошкодження для будь-якого корабля, особливо якщо влучити в рубку або машинне відділення. Сотка кілограмів у військовий завод — це однозначно тривале виведення з ладу верстатів, мостових кранів і виробничих ліній. Глушити їх росіянам нічим — супутниковий канал поки що майже не перекрити на великих висотах, а машинний зір і термінальне донаведення на ціль по оптиці (коли дрон розпізнає об'єкт в останні секунди) РЕБом не побороти, а з аерозолями багато нюансів.

Стратегічний симбіоз замість простої допомоги

Спільне виробництво дронів з Норвегією — це стратегічний симбіоз. Осло має величезні фінансові резерви та передові інженерні потужності Kongsberg, але крихітну армію, тож купує безпеку на власних північних кордонах руками українського ВПК. Інвестиціями в наші безпілотники норвежці превентивно перемелюють російський логістичний, арктичний і флотський потенціал на стапелях і базах, не ризикуючи життям жодного свого солдата. А Україна отримує безперебійний конвеєр ударних систем у захищеній від російських ракет зоні НАТО, який неможливо знищити фізично і який забезпечить постійний тиск на глибокий тил ворога.