Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Краще ніж фінал

28 квітня на «Парк де Пренс» у Парижі місцевий ПСЖ — чинний володар кубка Ліги чемпіонів УЄФА — приймав мюнхенську «Баварію» у першому півфінальному матчі ЛЧ. Перед грою букмекери відвертого фаворита не визначили. Ба більше, з огляду на якість виступу команд саме переможця цієї пари вважатимуть фаворитом у фіналі. Хоча б тому, що у внутрішніх турнірах команди або вже виконали свої завдання, як «Баварія» із достроковим чемпіонством у Бундеслізі, або майже зробили це, маючи перевагу в 6 очок від найближчого переслідувача.

Обидві команди зараз демонструють стабільну гру й організацію цієї гри. Про це говорять у футбольних студіях Sky Sports і CBS Sports. На це вказують і результати команд на попередніх стадіях Ліги чемпіонів, коли французи забили «Челсі» 8 м'ячів, а німці відвантажили «Аталанті» 10 за сумою двох поєдинків. Тому від матчу ПСЖ й «Баварії» очікували багато. Отримали ж навіть більше. Команди на двох забили дев'ять м'ячів (5:4 на користь ПСЖ) і залишили інтригу на наступний поєдинок. Саме таких матчів і чекають уболівальники, саме після таких матчів випадкові глядачі й стають уболівальниками.

Чому ПСЖ й «Баварія» забили стільки, хто в складі команд проявив себе з найкращого боку й як команди видали матч, потенційно кращий за фінал — читайте в огляді на LB.ua.

Дембеле святкує гол
Фото: EPA/UPG

Вище нікуди: зустрілися найкращі команди

Ні для кого не секрет, що ПСЖ й «Баварія» — це гранди першої проби. У їхніх складах грають одні з кращих футболістів світу, яких тренують першокласні тренери. Іншого шляху для виходу в півфінал немає. За даними Transfermarkt, склад ПСЖ коштує 1 мільярд 200 мільйонів євро, а «Баварії» — трішки менше мільярда… Тому від цих гравців, які коштують більше ніж окремі клуби в світі, й очікують гри найвищої якості.

А коли ще й результативність обох команд на найвищому рівні, глядач отримує матч із дев'ятьма голами. Статистичні показники без прив'язки до підсумкового результату не вказують на настільки результативний матч — другий найрезультативніший (разом із «Рейнджерс» — «Айнтрахт» (3:6) у сезоні 1959-60) в історії півфіналів Ліги чемпіонів. Команди на двох виконали 22 удари. При цьому за якістю моментів (xG) Баварія навіть перевершила суперника — 3,06 проти 1,90 у ПСЖ. Тобто німці створили більше, але парижани реалізували краще: п'ять голів при «очікуваних» неповних двох — це показник класу нападників.

Тренер ПСЖ Луїс Енріке
Загалом команди продемонстрували інтенсивну гру без центру поля. На думку коуча ПСЖ Луїса Енріке, цей матч взагалі став одним із найінтенсивніших в історії.

«Уболівальники обох команд раді бачити таке видовище. Фізично ми не здавалися. Я ніколи не бачив такого темпу. Обидві команди та всі гравці заслуговують на похвалу. Коли у тебе є перевага в три голи, суперник дуже ризикує, а його рівень дуже високий», — сказав іспанський спеціаліст. І з ним не посперечаєшся.

Дев'ять голів за 90 хвилин: як це було

ПСЖ й «Баварія» каденції Луїса Енріке й Вінсента Компані славляться своїм високим пресингом. Саме з цього розпочався матч, саме цим він і закінчився. З одного боку Усман Дембеле, Дезіре Дуе й Хвіча Кварацхелія намагалися підловити Мануеля Ноєра, а з іншого Гаррі Кейн, Луїс Діас і Мікаель Олісе тероризували росіянина Матвєя Сафонова. До слова, росіянин отримав третю найгіршу оцінку в команді за цей матч.

Діас проти Хакімі
Першими відзначилися німці. Діас підставився під удар Пачо у штрафному ПСЖ й заробив пенальті, яке на 15 хвилині реалізував Кейн. До слова, гол британця дозволив йому повторити рекорд ще одного видатного форварда Роберта Левандовського. Обидва футболісти забивали у п'яти матчах плей-оф Ліги чемпіонів поспіль.

Кварацхелія за мить до голу
Кварацхелія за мить до голу

Доволі ранній гол відкрив футбольну «скриньку пандори». За 8 хвилин Кварацхелія накрутив на фланзі Станішича й закрутив щокою в правий кут воріт Ноєра. Без шансів… На 32-й Невеш, зріст якого всього 174 сантиметри, першим зорієнтувався у штрафному німців і вколотив головою м'яч у ворота Ноєра.

Команди грали атака на атаку. Олісе на своєму фланзі накручував Мендеша, а Кварацхелія — Станішича. Команди часто грали в один дотик, демонстрували дива точності довгих пасів, прийому м'яча… Це Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик у футболі, коли можеш подивитися і тактичне протистояння команд, і яскраву бійку…

Олісе просуває м'яч уперед
Олісе просуває м'яч уперед

На 41-й своє слово сказав Олісе. Француз легко пройшов центром поля, а потім в оточенні декількох суперників пробив у ворота повз Сафонова. Але й це ще не кінець. На 5-й доданій хвилині першого тайму Дембеле реалізував пенальті.

5 голів у першому таймі… Після такого здається, що друга 45-хвилинка вже нічим не вразить. Не в цьому матчі.

Другий тайм розпочався під диктовку команди з Парижу. Французи більше атакували й, як наслідок, знову вийшли вперед. Кварацхелія опинився на ударній позиції на 56-й і розвів Ноєра і м'яч по різних кутах у динамічному епізоді. За 2 хвилини Дембеле зі схожої позиції пробив під опорну ногу Ноєра й рикошетом від штанги «закотив» м'яч у ворота. За рахунку 5:2 здавалося, що ПСЖ уже не дозволить суперникові відігратися. Не забуваймо, що парижани ще й удома грали…

Упомекано під час голу
Упомекано під час голу

Але ж ні! На 65-й Упамекано першим відгукнувся на подачу Кімміха зі штрафного удару й скоротив відставання. А за 3 хвилини Діас ідеально відкрився під пас Кейна, на замаху відіграв Маркіньйоса й забив четвертий гол своєї команди… На більше жодна з команд не спромоглася — та й нікуди було.

Діас забиває четвертий гол «Баварії»
Діас забиває четвертий гол «Баварії»

Найкраще цю гру охарактеризував Луїс Енріке після матчу.

«Ми заслуговували на перемогу, ми заслуговували на нічию і ми заслуговували на поразку сьогодні. Це був фантастичний матч. Це, безсумнівно, найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь як тренер», — заявив він.

З ним неможливо не погодитися. У складі обох команд були футболісти, які точно напрацювали на перемогу.

Герої вечора

Візьмемо до уваги хоча б Гаррі Кейна. Футболіст, чия кар'єра в «Тоттенгемі» стала символом «великого бомбардира без трофеїв», у півфіналі вкотре довів: проблема була не в ньому, а в команді. Кейн зараз — один із найкращих форвардів світу. У повному порядку також був Олісе. Француз, який заявив про себе під час матчів проти «Реала» у чвертьфіналі, декласував Нуну Мендеша на своєму фланзі — одного з найкращих флангових оборонців світу зараз. Поки Олісе розважався на правому фланзі, на лівому все випалював Луїс Діас. Дивишся, як грає колумбієць, і розумієш, кого нинішньому кризовому «Ліверпулю» не вистачає.

Олісе святкує взяття воріт
Олісе святкує взяття воріт

У складі ПСЖ натомість виблискували Усман Дембеле й Хвіча Кварацхелія. Француз укотре довів, що Золотий м'яч-2025 йому дали не даремно. Те, що він вкрай небезпечний в атаці, знають усі, але ж як якісно він пресингував оборонців «Баварії»… Водночас з іншого флангу воротам мюнхенців загрожував Кварацхелія. За даними Opta, з моменту переходу в ПСЖ грузин має 20 голових дій у ЛЧ (13 голів + 7 асистів) — більше за цей період лише в Гаррі Кейна (21). У Кварацхелії неймовірне відчуття ритму: він не робить нічого екстраординарного на полі — просто ухвалює рішення на секунду швидше за суперників, і цього досить.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія

Як наслідок, уболівальники побачили матч, гідний фіналу, а на практиці він навіть не визначив фіналіста цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Команди боротимуться за фінал за тиждень, а з огляду на клас обох колективів саме в наступному матчі між командами визначиться переможець усього турніру. Хіба сьогодні, 29 квітня, «Арсенал» і «Атлетико» здивують.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Читайте також
