Краще ніж фінал

Чому ПСЖ й «Баварія» забили стільки , хто в складі команд проявив себе з найкращого боку й як команди видали матч, потенційно кращий за фінал — читайте в огляді на LB.ua.

Обидві команди зараз демонструють стабільну гру й організацію цієї гри. Про це говорять у футбольних студіях Sky Sports і CBS Sports. На це вказують і результати команд на попередніх стадіях Ліги чемпіонів, коли французи забили «Челсі» 8 м'ячів, а німці відвантажили «Аталанті» 10 за сумою двох поєдинків. Тому від матчу ПСЖ й «Баварії» очікували багато. Отримали ж навіть більше. Команди на двох забили дев'ять м'ячів (5:4 на користь ПСЖ) і залишили інтригу на наступний поєдинок. Саме таких матчів і чекають уболівальники, саме після таких матчів випадкові глядачі й стають уболівальниками.

28 квітня на «Парк де Пренс» у Парижі місцевий ПСЖ — чинний володар кубка Ліги чемпіонів УЄФА — приймав мюнхенську «Баварію» у першому півфінальному матчі ЛЧ. Перед грою букмекери відвертого фаворита не визначили. Ба більше, з огляду на якість виступу команд саме переможця цієї пари вважатимуть фаворитом у фіналі. Хоча б тому, що у внутрішніх турнірах команди або вже виконали свої завдання, як «Баварія» із достроковим чемпіонством у Бундеслізі, або майже зробили це, маючи перевагу в 6 очок від найближчого переслідувача.

Вище нікуди: зустрілися найкращі команди

Ні для кого не секрет, що ПСЖ й «Баварія» — це гранди першої проби. У їхніх складах грають одні з кращих футболістів світу, яких тренують першокласні тренери. Іншого шляху для виходу в півфінал немає. За даними Transfermarkt, склад ПСЖ коштує 1 мільярд 200 мільйонів євро, а «Баварії» — трішки менше мільярда… Тому від цих гравців, які коштують більше ніж окремі клуби в світі, й очікують гри найвищої якості.

А коли ще й результативність обох команд на найвищому рівні, глядач отримує матч із дев'ятьма голами. Статистичні показники без прив'язки до підсумкового результату не вказують на настільки результативний матч — другий найрезультативніший (разом із «Рейнджерс» — «Айнтрахт» (3:6) у сезоні 1959-60) в історії півфіналів Ліги чемпіонів. Команди на двох виконали 22 удари. При цьому за якістю моментів (xG) Баварія навіть перевершила суперника — 3,06 проти 1,90 у ПСЖ. Тобто німці створили більше, але парижани реалізували краще: п'ять голів при «очікуваних» неповних двох — це показник класу нападників.

Фото: EPA/UPG Тренер ПСЖ Луїс Енріке

Загалом команди продемонстрували інтенсивну гру без центру поля. На думку коуча ПСЖ Луїса Енріке, цей матч взагалі став одним із найінтенсивніших в історії.

«Уболівальники обох команд раді бачити таке видовище. Фізично ми не здавалися. Я ніколи не бачив такого темпу. Обидві команди та всі гравці заслуговують на похвалу. Коли у тебе є перевага в три голи, суперник дуже ризикує, а його рівень дуже високий», — сказав іспанський спеціаліст. І з ним не посперечаєшся.

Дев'ять голів за 90 хвилин: як це було

ПСЖ й «Баварія» каденції Луїса Енріке й Вінсента Компані славляться своїм високим пресингом. Саме з цього розпочався матч, саме цим він і закінчився. З одного боку Усман Дембеле, Дезіре Дуе й Хвіча Кварацхелія намагалися підловити Мануеля Ноєра, а з іншого Гаррі Кейн, Луїс Діас і Мікаель Олісе тероризували росіянина Матвєя Сафонова. До слова, росіянин отримав третю найгіршу оцінку в команді за цей матч.

Фото: EPA/UPG Діас проти Хакімі

Першими відзначилися німці. Діас підставився під удар Пачо у штрафному ПСЖ й заробив пенальті, яке на 15 хвилині реалізував Кейн. До слова, гол британця дозволив йому повторити рекорд ще одного видатного форварда Роберта Левандовського. Обидва футболісти забивали у п'яти матчах плей-оф Ліги чемпіонів поспіль.

Фото: EPA/UPG Кварацхелія за мить до голу

Доволі ранній гол відкрив футбольну «скриньку пандори». За 8 хвилин Кварацхелія накрутив на фланзі Станішича й закрутив щокою в правий кут воріт Ноєра. Без шансів… На 32-й Невеш, зріст якого всього 174 сантиметри, першим зорієнтувався у штрафному німців і вколотив головою м'яч у ворота Ноєра.

Команди грали атака на атаку. Олісе на своєму фланзі накручував Мендеша, а Кварацхелія — Станішича. Команди часто грали в один дотик, демонстрували дива точності довгих пасів, прийому м'яча… Це Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик у футболі, коли можеш подивитися і тактичне протистояння команд, і яскраву бійку…

Фото: EPA/UPG Олісе просуває м'яч уперед

На 41-й своє слово сказав Олісе. Француз легко пройшов центром поля, а потім в оточенні декількох суперників пробив у ворота повз Сафонова. Але й це ще не кінець. На 5-й доданій хвилині першого тайму Дембеле реалізував пенальті.

5 голів у першому таймі… Після такого здається, що друга 45-хвилинка вже нічим не вразить. Не в цьому матчі.

Другий тайм розпочався під диктовку команди з Парижу. Французи більше атакували й, як наслідок, знову вийшли вперед. Кварацхелія опинився на ударній позиції на 56-й і розвів Ноєра і м'яч по різних кутах у динамічному епізоді. За 2 хвилини Дембеле зі схожої позиції пробив під опорну ногу Ноєра й рикошетом від штанги «закотив» м'яч у ворота. За рахунку 5:2 здавалося, що ПСЖ уже не дозволить суперникові відігратися. Не забуваймо, що парижани ще й удома грали…

Фото: EPA/UPG Упомекано під час голу

Але ж ні! На 65-й Упамекано першим відгукнувся на подачу Кімміха зі штрафного удару й скоротив відставання. А за 3 хвилини Діас ідеально відкрився під пас Кейна, на замаху відіграв Маркіньйоса й забив четвертий гол своєї команди… На більше жодна з команд не спромоглася — та й нікуди було.

Фото: EPA/UPG Діас забиває четвертий гол «Баварії»

Найкраще цю гру охарактеризував Луїс Енріке після матчу.

«Ми заслуговували на перемогу, ми заслуговували на нічию і ми заслуговували на поразку сьогодні. Це був фантастичний матч. Це, безсумнівно, найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь як тренер», — заявив він.

З ним неможливо не погодитися. У складі обох команд були футболісти, які точно напрацювали на перемогу.

Герої вечора

Візьмемо до уваги хоча б Гаррі Кейна. Футболіст, чия кар'єра в «Тоттенгемі» стала символом «великого бомбардира без трофеїв», у півфіналі вкотре довів: проблема була не в ньому, а в команді. Кейн зараз — один із найкращих форвардів світу. У повному порядку також був Олісе. Француз, який заявив про себе під час матчів проти «Реала» у чвертьфіналі, декласував Нуну Мендеша на своєму фланзі — одного з найкращих флангових оборонців світу зараз. Поки Олісе розважався на правому фланзі, на лівому все випалював Луїс Діас. Дивишся, як грає колумбієць, і розумієш, кого нинішньому кризовому «Ліверпулю» не вистачає.

Фото: EPA/UPG Олісе святкує взяття воріт

У складі ПСЖ натомість виблискували Усман Дембеле й Хвіча Кварацхелія. Француз укотре довів, що Золотий м'яч-2025 йому дали не даремно. Те, що він вкрай небезпечний в атаці, знають усі, але ж як якісно він пресингував оборонців «Баварії»… Водночас з іншого флангу воротам мюнхенців загрожував Кварацхелія. За даними Opta, з моменту переходу в ПСЖ грузин має 20 голових дій у ЛЧ (13 голів + 7 асистів) — більше за цей період лише в Гаррі Кейна (21). У Кварацхелії неймовірне відчуття ритму: він не робить нічого екстраординарного на полі — просто ухвалює рішення на секунду швидше за суперників, і цього досить.

Фото: EPA/UPG Хвіча Кварацхелія

Як наслідок, уболівальники побачили матч, гідний фіналу, а на практиці він навіть не визначив фіналіста цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Команди боротимуться за фінал за тиждень, а з огляду на клас обох колективів саме в наступному матчі між командами визначиться переможець усього турніру. Хіба сьогодні, 29 квітня, «Арсенал» і «Атлетико» здивують.