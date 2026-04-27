Норвегія закликає скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

Очільниця Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс розкритикувала вручення Дональду Трампу Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.

Про це пише Reuters.

За словами Клавенесс, подібні відзнаки не входять до компетенції футбольних організацій і можуть викликати питання щодо політичної нейтральності.

«Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА — вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно", - йдеться в заяві Клавенесс.

Вона додала, що для футбольних федерацій, а також для ФІФА важливо уникати ситуацій, коли дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів і такі премії зазвичай будуть дуже політизованими.

Крім того, Федерація футболу Норвегії планує підтримати ініціативу організації FairSquare щодо розслідування процесу вручення премії.

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА. Він отримав нагороду у грудні 2025 року під час жеребкування чемпіонату світу‑2026.