В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Норвегія закликає скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

Федерація футболу Норвегії планує підтримати ініціативу щодо розслідування вручення премії.

Очільниця Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс розкритикувала вручення Дональду Трампу Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.

Про це пише Reuters.

За словами Клавенесс, подібні відзнаки не входять до компетенції футбольних організацій і можуть викликати питання щодо політичної нейтральності.

«Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА — вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно", - йдеться в заяві Клавенесс.

Вона додала, що для футбольних федерацій, а також для ФІФА важливо уникати ситуацій, коли дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів і такі премії зазвичай будуть дуже політизованими.

Крім того, Федерація футболу Норвегії планує підтримати ініціативу організації FairSquare щодо розслідування процесу вручення премії.

 Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА. Він отримав нагороду у грудні 2025 року під час жеребкування чемпіонату світу‑2026.

  • Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі звернувся до Міжнародної футбольної федерації ФІФА із пропозицією замінити Іран на чемпіонаті світу, який влітку прийматиме Америка, збірною Італії.
