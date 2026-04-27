Reuters: НАТО може скасувати щорічні саміти

Це пов'язано з критикою Трампом альянсу.

Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

 НАТО розглядає можливість припинення практики проведення щорічних самітів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

 Як пише видання, цей крок міг би допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в його останній рік на посаді.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала різку критику на адресу багатьох членів альянсу, нещодавно дорікнувши деяким за те, що вони не надають більше допомоги військовим операціям США проти Ірану.

Частота самітів НАТО змінювалася протягом 77-річної історії альянсу, але лідери зустрічаються щоліта з 2021 року. Цього року зустріч відбудеться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня.

За даними Reuters, деякі члени НАТО наполягають на уповільненні темпів. Один співрозмовник видання заявив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, відбудеться цієї осені, і НАТО розглядає можливість взагалі не проводити його у 2028 році — році президентських виборів у США та останньому році перебування Трампа на посаді.

Ще один співрозмовник заявив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що жодного рішення ще не прийнято, і останнє слово матиме Генеральний секретар Марк Рютте.

  • Після того, як союзники по НАТО відмовилися надати США підтримку у війні з Іраном, Трамп відкрито поставив під сумнів, чи повинні США підтримувати пакт про взаємну оборону НАТО, і заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу. 
