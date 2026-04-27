Сьогодні оберуть присяжних для судового процесу Маска проти OpenAI

Сьогодні оберуть склад присяжних для гучного судового процесу, в якому американський мільярдер Ілон Маск, протистоїть OpenAI – компанії, яку він колись підтримував, а тепер є головним конкурентом у секторі штучного інтелекту.

Про це повідомляє DW.

Маск звинуватив генерального директора OpenAI Сема Альтмана в тому, що він обманом змусив його інвестувати мільйони в компанію, стверджуючи, що це некомерційний стартап, технологія якого принесе користь усьому світу.

Суд нібито стосується того, як слід використовувати ШІ. Багато хто побоюється, що ця проривна технологія може призвести до втрати робочих місць та екзистенційної загрози виживанню людства.

Однак деякі спостерігачі також розглядають цю справу як особисту ворожнечу, що підживлюється суперництвом, оскільки ChatGPT від OpenAI є головним конкурентом чат-бота Grok, створеного лабораторією Маска xAI та запущеного у 2023 році.

Маск подав скаргу, стверджуючи, що Альтман переконав його підтримати OpenAI у 2015 році як некомерційну лабораторію, технологія якої “належатиме світові”. Вклавши мільйони доларів у стартап, Маск пізніше пішов, тоді як OpenAI створила комерційну дочірню компанію для генерування коштів, необхідних для центрів обробки даних для забезпечення її технологій.

Про що йдеться у позові

У своєму позові Маск стверджує, що Альтман обдурив його, змусивши повірити, що місія OpenAI є альтруїстичною.Він закликав зобов'язати OpenAI повернутися до статусу некомерційної організації та висунув вимогу звільнити Сема Альтмана і співзасновника компанії Грега Брокмана.

Маск, який спочатку вимагав відшкодування збитків у розмірі 134 мільярдів доларів, згодом пообіцяв перенаправити будь-яку отриману компенсацію некомерційній організації OpenAI.