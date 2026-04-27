У Польщі викрили друкарню, яка могла випустити фальшивих банкнот на суму до 360 млн євро

У Польщі затримали чотирьох осіб, які організували підпільну друкарню із виготовлення фальшивих євро. Частину цих банкнот планували ввести в обіг в Україні.

Про це у соцмережі Х написав речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський та RMF24.

Зазначається, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) минулого тижня провели операцію на Мазовії і затримали чотирьох поляків віком від 44 до 71 року. Вони є членами організованої злочинної групи, метою якої було виготовлення та введення в обіг підроблених банкнот.

У спеціально підготовленому виробничому приміщенні правоохоронці виявили, серед іншого, 3 тонни спеціалізованого паперу, голографічної фольги, магнітних смуг та водяних знаків, які дозволили б створити підроблених банкнот на суму 360 мільйонів євро.

Фото: Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський Знайдений верстат для друку банкнот

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки встановили, що частина підробок мала бути введена в обіг в Україні. Розслідування триває.

RMF24 пише, що фальшивомонетники підвищували кваліфікацію, проходячи спеціалізовані навчання, де вивчали захисні елементи справжніх грошей.

Під час обшуків вилучили готівку, колекційні монети, а також зброю й боєприпаси. Затриманим полякам висунули обвинувачення в участі в злочинній групі та підробці грошей. Двох із них взяли під варту на три місяці, щодо інших застосовано запобіжні заходи без ізоляції.

Усім загрожує до 25 років ув’язнення.