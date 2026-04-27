ГоловнаСвіт

У Польщі викрили друкарню, яка могла випустити фальшивих банкнот на суму до 360 млн євро

Частину фальшивих банкнот планували ввести в обіг на території України.

Знайдені під час обшуків фальшиві євро
Фото: Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський

У Польщі затримали чотирьох осіб, які організували підпільну друкарню із виготовлення фальшивих євро. Частину цих банкнот планували ввести в обіг в Україні. 

Про це у соцмережі Х написав речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський та RMF24.

Зазначається, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) минулого тижня провели операцію на Мазовії і затримали чотирьох поляків віком від 44 до 71 року. Вони є членами організованої злочинної групи, метою якої було виготовлення та введення в обіг підроблених банкнот. 

У спеціально підготовленому виробничому приміщенні правоохоронці виявили, серед іншого, 3 тонни спеціалізованого паперу, голографічної фольги, магнітних смуг та водяних знаків, які дозволили б створити підроблених банкнот на суму 360 мільйонів євро. 

Знайдений верстат для друку банкнот
Фото: Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський
Знайдений верстат для друку банкнот

Співробітники Агентства  внутрішньої безпеки  встановили, що частина підробок мала бути введена в обіг в Україні. Розслідування триває. 

RMF24 пише, що фальшивомонетники підвищували кваліфікацію, проходячи спеціалізовані навчання, де вивчали захисні елементи справжніх грошей.

Під час обшуків вилучили готівку, колекційні монети, а також зброю й боєприпаси. Затриманим полякам висунули обвинувачення в участі в злочинній групі та підробці грошей. Двох із них взяли під варту на три місяці, щодо інших застосовано запобіжні заходи без ізоляції. 

Усім загрожує до 25 років ув’язнення.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies