Король Чарльз III та королева Камілла вирушили до США із чотириденним візитом

Це перший візит британського монарха до США за останні 20 років.

Фото: EPA/UPG

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла вирушили до США з чотириденним візитом.

Як пише Reuters, це перший візит британського монарха до США за останні 20 років. Його приурочили до 250-річчя проголошення незалежності США.

Програма передбачає приватну зустріч і чаювання з президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп, виступ у Конгресі та урочисту вечерю в Білому домі. 

Поїздка відбувається на тлі розбіжностей між Лондоном і Вашингтоном щодо війни з Іраном, через що Трамп критикував британський уряд за недостатню підтримку.

Додаткову напругу створила стрілянина у Вашингтоні напередодні візиту, потенційними цілями якої, за даними влади США, могли бути президент і його команда. Попри це, Букінгемський палац підтвердив, що поїздка відбудеться за планом після консультацій із американською стороною.

Під час візиту король також відвідає Нью-Йорк, де вшанує пам’ять жертв терактів 11 вересня, а завершить поїздку у Вірджинії зустрічами з екологічними ініціативами. 

  • Незважаючи на заклики з боку політиків та громадських організацій скасувати державний візит британського короля Чарльза ІІІ до США, суверен ухвалив рішення дотримуватися визначеного графіка і поїхати до Америки.
  • Букінгемський палац офіційно заперечив інформацію про те, що король Великої Британії Чарльз ІІІ під час державного візиту до США планує зустріч з жертвами злочинів Джеффрі Епштейна.
