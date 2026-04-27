Король Чарльз III та королева Камілла вирушили до США із чотириденним візитом

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла вирушили до США з чотириденним візитом.

Як пише Reuters, це перший візит британського монарха до США за останні 20 років. Його приурочили до 250-річчя проголошення незалежності США.

Програма передбачає приватну зустріч і чаювання з президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп, виступ у Конгресі та урочисту вечерю в Білому домі.

Поїздка відбувається на тлі розбіжностей між Лондоном і Вашингтоном щодо війни з Іраном, через що Трамп критикував британський уряд за недостатню підтримку.

Додаткову напругу створила стрілянина у Вашингтоні напередодні візиту, потенційними цілями якої, за даними влади США, могли бути президент і його команда. Попри це, Букінгемський палац підтвердив, що поїздка відбудеться за планом після консультацій із американською стороною.

Під час візиту король також відвідає Нью-Йорк, де вшанує пам’ять жертв терактів 11 вересня, а завершить поїздку у Вірджинії зустрічами з екологічними ініціативами.