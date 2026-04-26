The Guardian: соратники Орбана почали виводити свої статки за кордон

Приватні літаки з активами вирушають з Відня, а кошти переводять до країн Близького Сходу, а також до Австралії та Сінгапуру.

В Угорщині соратники Віктора Орбана після поразки на виборах почали терміново виводити свої статки за кордон.

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела.

За даними журналістів, приватні літаки з активами вирушають з Відня, а кошти переводять до країн Близького Сходу, а також до Австралії та Сінгапуру.

Також, за даними джерел, високопоставлені особи, близькі до Орбана, розглядають варіанти отримання віз у США, сподіваючись знайти роботу в установах, пов'язаних з MAGA.

Майбутній прем’єр Петер Мадяр звинуватив пов’язаних із партією «Фідес» осіб у спробах приховати багатства від майбутньої відповідальності та закликав правоохоронців запобігти втечі причетних. Він також заявив, що десятки мільярдів форинтів уже переведені до ОАЕ, США та інших країн.

Мадяр закликав головного прокурора, начальника поліції та керівника податкової служби «затримати злочинців» та «не дозволити їм втекти» до країн, де екстрадиція малоймовірна.

Він сказав, що серед тих, хто, як очікується, покине країну, буде родина Лерінца Месароша, одного з найближчих друзів Орбана.

«Мені також повідомили, що кілька олігархічних родин вже покинули країну. Кілька впливових олігархічних родин вже забрали своїх дітей зі школи та організовують довірену охорону для їхнього від’їзду», – додав Мадяр.

Паралельно з цим з’являються повідомлення про масове знищення документів у міністерствах і структурах, пов’язаних із «Фідес», що може ускладнити майбутні розслідування.

Очікується, що нова влада розпочне боротьбу з корупцією та спробує повернути виведені активи, хоча цьому можуть завадити складні юридичні та бюрократичні процеси.