Президент Ізраїлю заявив, що розгляне можливість помилування Нетаньягу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що розгляне можливість помилування прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу лише після того, як будуть вичерпані спроби досягти угоди про визнання провини у справі про корупцію.

Про це пише агенція Reuters.

Юридичні проблеми Нетаньягу, які тривають уже близько десятиліття, глибоко розділили ізраїльське суспільство та спричинили політичну нестабільність, спровокувавши кілька виборів у період 2019–2022 років. Наступні вибори мають відбутися до кінця жовтня 2026 року.

Сам Нетаньягу заперечує звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Президент Іцхак Герцог наголосив, що найкращим варіантом є досягнення домовленості між сторонами поза судом, і лише після цього може розглядатися питання помилування. Цю позицію оприлюднили після повідомлень про можливе посередництво з боку президента для укладення угоди.

Нетаньягу подав прохання про помилування ще в листопаді, однак ізраїльське законодавство не має прецедентів для надання помилування під час судового процесу.

Тим часом президент США Дональд Трамп неодноразово закликав до помилування ізраїльського прем’єра, зокрема під час війни з Іраном, коли судовий процес тимчасово призупиняли.

Очікується, що Нетаньягу повернеться до суду цього тижня, продовживши процес, який розпочався у 2020 році і зробив його першим чинним прем’єр-міністром Ізраїлю, обвинуваченим у кримінальних злочинах.