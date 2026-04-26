ГоловнаСвіт

Президент Ізраїлю заявив, що розгляне можливість помилування Нетаньягу

Він розгляне таку можливість 

Президент Ізраїлю заявив, що розгляне можливість помилування Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що розгляне можливість помилування прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу лише після того, як будуть вичерпані спроби досягти угоди про визнання провини у справі про корупцію.

Про це пише агенція Reuters.

Юридичні проблеми Нетаньягу, які тривають уже близько десятиліття, глибоко розділили ізраїльське суспільство та спричинили політичну нестабільність, спровокувавши кілька виборів у період 2019–2022 років. Наступні вибори мають відбутися до кінця жовтня 2026 року. 

Сам Нетаньягу заперечує звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Президент Іцхак Герцог наголосив, що найкращим варіантом є досягнення домовленості між сторонами поза судом, і лише після цього може розглядатися питання помилування. Цю позицію оприлюднили після повідомлень про можливе посередництво з боку президента для укладення угоди. 

Нетаньягу подав прохання про помилування ще в листопаді, однак ізраїльське законодавство не має прецедентів для надання помилування під час судового процесу. 

Тим часом президент США Дональд Трамп неодноразово закликав до помилування ізраїльського прем’єра, зокрема під час війни з Іраном, коли судовий процес тимчасово призупиняли. 

Очікується, що Нетаньягу повернеться до суду цього тижня, продовживши процес, який розпочався у 2020 році і зробив його першим чинним прем’єр-міністром Ізраїлю, обвинуваченим у кримінальних злочинах.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies